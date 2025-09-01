गणेशोत्सव मंडळातर्फे सामाजिक उपक्रम

लोगो ---काही सुखद
चिपळुणातील मंडळांचा सामाजिक उपक्रम
विद्यार्थ्यांना आर्थिक मदत, मोफत आरोग्य तपासणी
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. १ ः येथील श्री सार्वजनिक गणेशोत्सवाचे ७४ वे वर्ष असून यंदा गणेशोत्सवात मंडळातर्फे विविध कार्यक्रम, स्पर्धा आयोजित केल्या आहेत. मंडळातर्फे गेली २५ वर्षे विविध विधायक उपक्रम राबवले जात आहेत.
चिपळूणमधील गणेशोत्सव मंडळातर्फे मागील वर्षी बालवाडीतील मुलांची मोफत आरोग्य तपासणी व पोषण आहार व्यवस्था केली होती. चिपळूण वैद्य मंडळाचे सहयोगाने नागपंचमीपासून जुना कालभैरव मंदिर समोरील धर्मार्थ दवाखाना येथे दीड महिना मोफत आयुर्वेदिक औषधोपचार शिबिर घेण्यात आले. श्रावण महिन्यात संस्कार भारतीच्या सहयोगाने चला करूया गणपती उपक्रमाचे आयोजन केले होते. चिपळूण शहर परिसरातील गरीब, गरजू रुग्णांना शस्त्रक्रियेसाठी आर्थिक मदतही देण्यात आली. याशिवाय डिसेंबर महिन्यात कै. कमळाकरशेठ चितळे व्याख्यानमालेचे आयोजन केले जाते. चिपळूण शहर व परिसरातील १० वी उत्तीर्ण गरीब गरजू विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती दिली जाते. दरवर्षी विशेष नैपुण्य प्राप्त व्यक्ती व सामाजिक संस्थांचा श्री गणेश गौरव पुरस्कार देऊन सत्कार करण्यात येतो. यावर्षी श्री नरसिंह अवताराचा भव्य चलचित्र देखावा असून, तो ५ सप्टेंबरपर्यंत सकाळी १० ते दुपारी १ व सायंकाळी ६ ते रात्रौ १० वाजेपर्यंत सुरू राहणार आहे.
----
कोट
चिपळूण श्री गणेशोत्सव मंडळाला महाराष्ट्र पोलीस आणि विविध संस्थांकडून पुरस्कार प्राप्त झाले आहेत. मंगलमय, पवित्र, पर्यावरणपूरक, ध्वनी प्रदुषणविरहीत, आनंददायी वातावरणात आपली संस्कृती, कला जोपासण्याचे छत्रपती शिवाजी महाराज व लोकमान्य टिळक यांना अभिप्रेत असलेले कार्य १९५२ पासून अविरत सुरू आहे.
- मोहन मिरगल अध्यक्ष, श्री सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ, चिपळूण
---
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.