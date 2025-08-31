आगीत नुकसानग्रस्त दुकानाची आमदार केसरकरांकडून पाहणी
दोडामार्ग ः येथील बॉम्बे टेक्सटाईल शोरुमची पाहणी करताना आमदार दीपक केसरकर. सोबत गणेशप्रसाद गवस, चेतन चव्हाण, संतोष नानचे व अन्य.
सकाळ वृत्तसेवा
दोडामार्ग, ता. ३१ ः येथील बाजारपेठेतील बॉम्बे टेक्सटाईल शोरुमला गुरुवारी सकाळी लागलेल्या आगीत शोरुमचे मोठे नुकसान झाले असून त्याचा फटका शेजारच्या दुकानांनाही बसला. आमदार दीपक केसरकर यांनी घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केली तसेच वैयक्तिक स्तरावरून काहींना आर्थिक मदतही दिली.
शहरातील बॉम्बे टेक्सटाईल शोरुमला गुरुवारी (ता.२८) अचानक आग लागली. त्यावेळी बाजारपेठेतील व्यापाऱ्यांनी धावपळ करून नगरपंचायतच्या अग्निशमन दलाला कळवले. अग्निशमन बंब वेळेत पोहोचल्याने आगीवर नियंत्रण मिळाले; मात्र शोरुमचा संपूर्ण दर्शनी भाग जळून खाक झाला होता, तर आतील भाग धुराने भरून गेला होता. काल (ता.३०) आमदार केसरकर यांनी प्रभावित दुकानांची पाहणी करून व्यापाऱ्यांची विचारपूस केली. यावेळी त्यांनी काही जणांना आर्थिक मदत दिली. मात्र व्यापारी दीपक कामत यांनी ती मदत स्वीकारण्यास नकार देत पाहणी केल्याबद्दल आभार व्यक्त केले. यावेळी दत्तराज मळीक, बाबू मळीक, सुहास करमळकर, पोलिस निरीक्षक हेमचंद्र खोपडे, तालुकाप्रमुख गणेशप्रसाद गवस, नगराध्यक्ष चेतन चव्हाण, नगरसेवक संतोष नानचे, उपजिल्हाप्रमुख शैलेश दळवी, सज्जन धाऊस्कर, चिरायू गवस उपस्थित होते.
