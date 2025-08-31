मालवण गणेश दर्शन
मालवण गणेश दर्शन...
swt317.jpg
88394
मालवण ः बाजारपेठ येथील हनुमान मंदिरात प्रतिष्ठापना केलेले गणराय.
swt318.jpg
N88403
मालवण ः पोलीस वसाहतीत प्रतिष्ठापना केलेल्या गणरायाची मूर्ती.
swt319.jpg
88396
मालवण ः भरड येथील दत्तमंदिरात प्रतिष्ठापना केलेले गणराय. (सर्व छायाचित्रे- प्रशांत हिंदळेकर, अर्जुन बापर्डेकर, हितेश वायंगणकर)
