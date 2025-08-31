हर्णै बंदरातील मासेमारी ठप्प
हर्णै ः येथील बंदरातील नौका किनाऱ्यावर उभ्या करून ठेवण्यात आलेल्या आहेत.
हर्णै बंदरातील मासेमारी ठप्प
उलाढालीवर परिणाम ; बंदरात शुकशुकाट
सकाळ वृत्तसेवा
दापोली, ता. ३१ : तालुक्यातील प्रसिध्द हर्णै बंदरातील मासेमारी उद्योग सध्या पूर्णतः ठप्प आहे. मच्छीमारांसह ग्राहकही गणेशोत्सवात मग्न असल्यामुळे गजबजलेल्या बंदरात शुकशुकाट आहे. नियमित होणारी कोटींच्या घरातील उलाढालीलाही ब्रेक लागलेला आहे.
गणेशोत्सव २७ ऑगस्टपासून सुरू झाला असला तरीही २५ पासून मासेमारी थांबली आहे. हर्णै बंदरातील मच्छीमारांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अनंत चतुर्दशी झाल्यानंतर १० सप्टेंबरपासून मच्छीमार पुन्हा नौका समुद्रात उतरवतील. त्यामुळे आंजर्ले खाडीत तब्बल ९९ टक्के नौका नांगरलेल्या आहेत. यंदा हंगामाची सुरुवात समाधानकारक झाली. पहिल्याच दिवशी ५० नौका मासेमारीसाठी रवाना झाल्या. त्यानंतर हळूहळू सर्वच नौकांनी मासेमारीला जाण्यास सुरुवात केली. दोन आठवड्यात पापलेट मासळीचा चांगला बहर होता. परंतु बाजारभाव मात्र समाधानकारक नव्हता. त्यानंतर म्हाकूळही मिळू लागली. पण दर कमी होते. १३ ऑगस्टपासून १० ते १२ दिवस वादळी वातावरणामुळे समुद्र खवळलेला होता. या कालावधीत मच्छीमारांना जयगड, आंजर्ले अशा सुरक्षित खाड्यांचा आसरा घ्यावा लागला. परिणामी हंगामातील काही दिवस वाया गेले. २१ तारखेपासून पुन्हा मासेमारी सुरू झाली. त्यानंतर चारच दिवसांनी गणेशोत्सव आला. या कालावधीत मच्छीला मागणी कमी असते. तसेच मच्छीमारांच्या घरीही उत्सव असतो. त्यामुळे मासेमारी बंद आहे. गणेशोत्सवात बंदरातील सर्व उद्योग थंड असून एखादी नौकाच समुद्रात मासेमारीसाठी जाते. सध्या घाऊक बाजार, किरकोळ बाजार, वाहतूक, बर्फ कारखाने, डिझेल पुरवठा तसेच मजुरांचे रोजंदारीवर अवलंबून असलेले व्यवहार ठप्प झाले आहेत. हर्णै बंदरात दररोज कोटींच्या घरात उलाढाल होते. सध्या संपूर्ण उद्योगावर विराम लागलेला आहे. यंदा १० सप्टेंबरपासून पुन्हा एकदा हर्णै बंदरात गजबज परतण्याची अपेक्षा आहे.
कोट १
यावर्षीचा हंगाम तसा बरा गेला. ना नफा ना तोटा या तत्त्वावर उलाढाल झाली. आता फक्त गणेशोत्सवासाठी हर्णै बंदरातील मासेमारी उद्योग बंद आहे. सर्व नौका आंजर्ले खाडीत शाकारलेल्या आहेत. आता अनंतचतुर्दशी झाली की चार दिवस पुढे पौर्णिमेचे उधाण आहे. दोन दिवसात तयारी करून किमान १० सप्टेंबरला तरी नौका आंजर्ले खाडीतून मासेमारीला बाहेर पडतील.
- अंकुश दोरकुळकर, संचालक, हर्णे-पाज मच्छिमार संस्था
