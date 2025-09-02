भजनांच्या मैफलींनी मालवणात उत्साह
मालवणः तालुक्यात गणेशोत्सवानिमित्त घरोघरी गणरायासमोर भजन केले जात आहे.
भजनांच्या मैफलींनी
मालवणात उत्साह
सकाळ वृत्तसेवा
मालवण, ता. २ : तालुक्यात गणेशोत्सवानिमित्त भजन व आरत्यांचे सूर घुमत आहेत. भजनांच्या मैफिलीने रात्री जागविल्या आणि गाजविल्या जात आहेत. भजनी बुवांकडून पारंपरिक चालीतील दर्जेदार अशा तसेच नव्या मराठी व हिंदी गाण्यांच्या चालीवरही उत्तम आणि बहारदार अशी भजने रचून गायली जात आहेत. या भजनांना भजन प्रेमींचाही उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभत आहे.
सध्या सर्वत्र गणेशोत्सवाची रंगत असून तालुक्यातील गावागावंत घरोघरी भजनांचे सूर आळविले जात आहेत. कोकणात भजन कलेला अनन्यसाधारण महत्व आहे. सध्या गणेशोत्सवात गावोगावची भजनी मंडळे घरोघरी जाऊन गणराया समोर भजन सेवा सादर करत आहेत. भजनी बुवा हार्मोनियमच्या साथीने आपल्या सुमधुर आवाजात विविध भजने सादर करत असून त्यांना पखवाज, मृदूंग वादक, झान्ज वादक व कोरस यांची साथ लाभत आहे. यामध्ये युवा व तरुण मंडळींचा मोठा सहभाग आहे.
शिरगाव : येथील हायस्कूलच्या १९८५ -८६ दहावी बॅचच्या माजी विद्यार्थ्यांनी शाळा इमारत नूतनीकरणासाठी देणगीचा धनादेश संस्थेकडे सुपूर्द केला.
शिरगाव हायस्कूलसाठी
माजी विद्यार्थ्यांकडून देणगी
सकाळ वृत्तसेवा
देवगड, ता. २ : तालुक्यातील शिरगाव हायस्कूलच्या १९८५-८६ दहावी बॅचच्या माजी विद्यार्थ्यांनी शाळा इमारत नूतनीकरणासाठी १ लाख ५० हजाराची देणगी दिली. देणगीचा धनादेश माजी विद्यार्थ्यांनी संस्थेकडे सुपूर्द केला.
यावेळी संस्था उपाध्यक्ष संभाजी साटम, सरचिटणीस रघुनाथ चव्हाण, सहसचिव पंडित तावडे, शाळा समिती अध्यक्ष विजयकुमार कदम, संस्था कार्यकारिणी सदस्य हेमंत देसाई, मिलिंद साटम, शाळा अधीक्षक संदीप साटम यांच्यासह १९८५ -८६ दहावी बॅचचे माजी विद्यार्थी विठोबा घाडी, पांडुरंग घाडी, रघुनाथ उर्फ महेश पवार, शिवराज तावडे, राजेंद्र तावडे, विजय घाडी आदी उपस्थित होते. मुख्याध्यापक एस. एन. आत्तार यांनी उपस्थितांचे स्वागत केले. यावेळी रघुनाथ चव्हाण, संभाजी साटम, संदीप साटम, विजयकुमार कदम सर यांच्यासह शिवराज तावडे व राजेंद्र तावडे आदिंनी मनोगत व्यक्त केले.
