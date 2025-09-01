म्हापण-परुळे पंचक्रोशीत जल्लोषात गणरायांचा निरोप
म्हापणः पंचक्रोशीत पाच दिवसांच्या गणरायांना निरोप देण्यात आला. दुसऱ्या छायाचित्रात चिपी विमानतळावर विराजमान झालेल्या गणरायाचेही विर्सजन झाले.
सकाळ वृत्तसेवा
म्हापण, ता. १ः म्हापण-परुळे पंचक्रोशीत घरोघरी प्रतिष्ठापना झालेल्या गणरायांचे आज वाजत-गाजत, भक्तिभावाने विसर्जन करण्यात आले. दुपारी विधिवत पूजन करून लहानथोर भाविकांनी बाप्पाला निरोप दिला. ‘गणपती बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या’ या घोषात, फटाक्यांच्या आतषबाजीत वातावरण दुमदुमून गेले.
गणेशभक्तांनी विसर्जन मिरवणुकांमध्ये मोठ्या संख्येने सहभाग घेतला. ढोल-ताशांचा गजर, दिव्यांची सजावट आणि जयघोषामुळे पंचक्रोशी भक्तिमय झाली होती. यावर्षी २७ ऑगस्टला गणरायांचे आगमन झाले होते. चाकरमान्यांनीही मोठ्या संख्येने गावाकडे येऊन पूजाअर्चेत भाग घेतला. पाच दिवस आरती, भजन, कीर्तनाने वाडी-वस्त्या दुमदुमल्या होत्या.
रविवारी सायंकाळी पाच वाजल्यापासून विसर्जनास प्रारंभ झाला. काही गणपतींचे विसर्जन रात्री उशिरापर्यंत पार पडले. दरम्यान, सिंधुदुर्ग चिपी विमानतळावर दरवर्षी गणेशोत्सव साजरा करण्याची परंपरा आहे. विमानसेवेच्या प्रारंभी मुंबईवरून आलेल्या मूर्तीपासून ही परंपरा सुरू झाली. यंदाही पाच दिवस पूजनानंतर कर्ली खाडीत गणरायाचे विधिवत विसर्जन करण्यात आले.
