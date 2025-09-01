कासार्डे तांबळवाडी शाळेत माजी विद्यार्थ्यांचा स्नेहमेळावा
कासार्डेः तांबळवाडी येथे माजी विद्यार्थी मेळाव्यात मार्गदर्शन करताना मुख्याध्यापक निलेश ठाकूर.
कासार्डे तांबळवाडी शाळेत
माजी विद्यार्थ्यांचा स्नेहमेळावा
सकाळ वृत्तसेवा
तळेरे, ता. १ ः कासार्डे तांबळवाडी येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेत सुवर्ण महोत्सवी माजी विद्यार्थी मेळावा उत्साहात पार पडला. माजी विद्यार्थ्यांचे शाळेच्या सहाय्यक शिक्षिका निकिता ठाकूर यांनी स्वागत केले. त्यानंतर व्यासपीठावर उपस्थित माजी विद्यार्थ्यांच्या हस्ते दीपप्रज्वलन आणि सरस्वती मातेला पुष्पहार अर्पण करण्यात आला.
व्यासपीठावर अध्यक्ष रमाकांत पाताडे, मुख्याध्यापक निलेश ठाकूर, शाळा व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष गुरुनाथ पाताडे, उपसरपंच गणेश पाताडे, तसेच माजी विद्यार्थी संजय सावंत, विजय पाताडे, शेखर तर्फे, प्रल्हाद पाताडे, नारायण पाताडे आणि कृष्णा पाताडे उपस्थित होते. माजी विद्यार्थ्यांचे पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करण्यात आले. शेखर तर्फे, संजय सावंत, विजय पाताडे, गणेश पाताडे, रमाकांत पाताडे, प्रल्हाद पाताडे, सुनील आईर, निलेश पाताडे, संतोष पाताडे, चंद्रकांत इंदुलकर आणि नारायण पाताडे यांनी मनोगत व्यक्त केले.
सुवर्ण महोत्सवी वर्ष विविध उपक्रमांनी साजरे करण्यासाठी आणि शाळेच्या सर्वांगीण विकासासाठी माजी विद्यार्थी संघ स्थापन करण्यात आला. यासाठी स्थानिक समिती आणि मुंबईतील उपसमिती अशा दोन समित्या स्थापन करण्यात आल्या. कार्यक्रमाच्या प्रसंगी तांबळवाडी आणि तर्फेवाडीतील ग्रामस्थ व माजी विद्यार्थी उपस्थित होते. प्रास्ताविक मुख्याध्यापक निलेश ठाकूर यांनी केले, तर सूत्रसंचालन व आभार प्रा. विनायक पाताडे यांनी मांडले.
