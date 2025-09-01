संगमेश्वर ते देवरुख रस्त्याची दयनीय अवस्था
संगमेश्वर ते देवरुख रस्त्यावर पडलेले खड्डे.
प्रवास खड्ड्यांतून; प्रशासनाचे होतेय दुर्लक्ष
सकाळ वृत्तसेवा
संगमेश्वर, ता. १ : संगमेश्वर ते देवरुख मार्गावरील रस्त्यांची अवस्था अत्यंत दयनीय झाली आहे. विशेषतः संगमेश्वर ते बुरंबी दरम्यान रस्त्यावर पडलेल्या मोठमोठ्या खड्ड्यांमुळे प्रवासी आणि वाहनचालक त्रस्त झाले आहेत. शनिवारी खड्डे बुजवण्याचे काम सुरू करण्यात आले होते. मात्र, ही केवळ तात्पुरती मलमपट्टी ठरत आहे, कारण बुजविलेल्या खड्ड्यांच्या ठिकाणी पुन्हा खड्डे तयार होत आहेत.
जिल्ह्यात सर्वत्र गणेशोत्सवाची धामधूम सुरू आहे. मुंबई-पुण्यासह इतर शहरांमध्ये राहणारे कोकणवासी मोठ्या प्रमाणावर कोकणात आले आहेत. संगमेश्वर रेल्वेस्थानकात उतरलेल्या मुंबईकर प्रवाशांना देवरुखकडे जाण्यासाठी खड्डेमय रस्त्यांमधून प्रवास करावा लागत आहे. वाशी–संगमेश्वर मार्गावरील खड्ड्यांमुळे वाहने रेंगाळत असून, अपघाताची शक्यता वाढली आहे. या रस्त्यांवरून रोज चाकरमानी, विद्यार्थी, व्यापारी आणि स्थानिक नागरिक मोठ्या प्रमाणात प्रवास करतात. परंतु रस्त्यांची झालेली चाळण आणि प्रशासनाचा ढिसाळपणा यामुळे नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
स्थानिकांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे वारंवार तक्रारी केल्या आहेत. मात्र, रस्त्यांची दुरुस्ती केवळ नावापुरतीच केली जात आहे. गणेशोत्सवात रस्ते सुस्थितीत असावेत, असा लोकप्रतिनिधींचा अट्टाहास असतो. परंतु सध्याच्या रस्त्यांची अवस्था पाहता, त्यावरून प्रवास करणे किती धोकादायक आहे, हे वाहनचालकांच्या लक्षात येत आहे. संगमेश्वर–देवरुख आणि वाशी–संगमेश्वर मार्गाची तातडीने डागडुजी करावी, आणि दर्जेदार व टिकाऊ पद्धतीने खड्डे बुजवावेत, अशी मागणी ग्रामस्थांकडून केली जात आहे.
संगमेश्वर परिसरातील रस्त्यांवर पडलेले खड्डे तातडीने भरणे आवश्यक आहे. लोकांना त्रास होणार नाही, याची काळजी घेणे हे प्रशासनाचे काम आहे. परंतु त्याकडे दुर्लक्ष होते. पावसाळ्यातील खड्डे भरण्यासाठी जांभ्या दगडाचा वापर केला जातो. काही कालावधीतच हे खड्डे पुन्हा उखडतात. ही गंभीर बाब असून, भौगोलिक परिस्थितीचा विचार करून प्रशासनाने याकडे लक्ष दिले पाहिजे.
— संतोष थेराडे, माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष