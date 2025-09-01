जिल्हास्तर शूटिंग स्पर्धेत पणदूर हायस्कूल विजेता
swt19.jpg
88634
मालवण ः जिल्हास्तरीय शूटिंग बॉल स्पर्धेमध्ये पणदूर हायस्कूलने विजेतेपद पटकावले.
जिल्हास्तर शूटिंग स्पर्धेत
पणदूर हायस्कूल विजेता
सकाळ वृत्तसेवा
कुडाळ, ता. १ः क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय पुणे यांच्यावतीने जनता विद्यामंदिर त्रिंबक (ता. मालवण) येथे घेण्यात आलेल्या जिल्हास्तरीय शूटिंग बॉल स्पर्धेमध्ये सलग तिसऱ्या वर्षी पणदूर हायस्कूलच्या संघाने विजेतेपद पटकावले.
ही जिल्हास्तरीय शूटिंग बॉल स्पर्धा झाली. यात वेताळ बांबर्डे शिक्षण प्रसारक मंडळ दादासाहेब तिरोडकर व शिवाजी इंग्लिश स्कूल पणदूर तिठा प्रशालेच्या १९ वर्षांखालील मुलांच्या संघाने सलग तिसऱ्या वर्षी प्रथम क्रमांक प्राप्त केला. या संघाची कोल्हापूर विभागीय स्पर्धेसाठी निवड झाली आहे. या यशाबद्दल संस्था पदाधिकारी व शिक्षकांनी खेळाडूंचे अभिनंदन केले.
.......................
swt110.jpg
कुडाळ ः पाच दिवसाच्या श्री गणेशाला भक्तिमय वातावरणात निरोप देण्यात आला. (छायाचित्र ः अजय सावंत)
पाच दिवसांच्या गणरायांना
कुडाळात भक्तिमय निरोप
सकाळ वृत्तसेवा
कुडाळ, ता. १ः तालुक्यातील पाच दिवसांच्या गणपती बाप्पांचे काल (ता. ३१) भक्तिमय वातावरणात विसर्जन करण्यात आले. ''गणपती बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ती मोरया,'' ''गणपती बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या''च्या नामघोषात श्री गणरायांना निरोप देण्यात आला. जिल्ह्यात मोठ्या उत्साहात गणेशोत्सव साजरा करण्यात येतो.
बुधवारपासून श्री गणेश चतुर्थीला मंगलमय वातावरणात सुरुवात झाली. कुडाळ तालुक्यात सार्वजनिक गणपतींसह घरोघरी श्री गणेश मूर्तींचे विधिवत पूजन करण्यात आले आहे. गेले पाच दिवस मनोभावे पूजन केलेल्या पाच दिवसांच्या गणपती बाप्पांचे काल सायंकाळी विसर्जन करण्यात आले. नदी, तलाव, ओहोळ आदी ठिकाणी विसर्जनासाठी भाविकांची गर्दी झाली होती. शहरातील भंगसाळ नदीसह गणेश घाट परिसरात श्रींना निरोप देण्यात आला. या ठिकाणी नगरपंचायत प्रशासनाकडून भाविकांच्या सेवेसाठी मंडप उभारले आहेत. शहरात पोलिस प्रशासनाकडून पोलिस बंदोबस्त तैनात ठेवला होता.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.