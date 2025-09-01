''एसपी''के महाविद्यालय अंतिम फेरीत
‘एसपी’के महाविद्यालय अंतिम फेरीत
कुडाळातील युवा महोत्सवः अभिनय, वादविवाद, संगीत स्पर्धेत यश
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. १ः मुंबई विद्यापीठाच्या विद्यार्थी विकास विभागातर्फे आयोजित ५८ व्या युवा महोत्सवाच्या झोनल स्पर्धेत श्री पंचम खेमराज महाविद्यालयाने १२ स्पर्धांमध्ये यश मिळवून अंतिम फेरीत आपले स्थान निश्चित केले. संत राउळ महाविद्यालय कुडाळ येथे २२ ऑगस्टला झालेल्या या महोत्सवात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ३१ महाविद्यालयांनी भाग घेतला.
या स्पर्धेत श्री पंचम खेमराज महाविद्यालयाने विविध कला प्रकारांमध्ये दमदार कामगिरी केली. मूक अभिनय, मराठी स्किट आणि मराठी वादविवाद या स्पर्धांमध्ये महाविद्यालयाने प्रथम क्रमांक पटकावला. त्याचप्रमाणे भारतीय सुगम संगीत, हिंदी स्किट, इंग्रजी वादविवाद, मराठी आणि इंग्रजी वक्तृत्व या स्पर्धांमध्ये द्वितीय क्रमांक मिळविला. याव्यतिरिक्त मराठी कथाकथन, भारतीय शास्त्रीय संगीत आणि समूहगीत या स्पर्धांमध्ये महाविद्यालयाने तृतीय क्रमांक पटकावला. एकपात्री अभिनय स्पर्धेत समर्थ गवंडीने उत्तेजनार्थ पारितोषिक मिळविले.
या स्पर्धेसाठी विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयाच्या कला आणि सांस्कृतिक विभाग समितीचे प्राध्यापक डॉ. डी. जी. बोर्डे, डॉ. एस. एम. बुवा, डॉ. एस. ए. देशमुख, डॉ. वाय. ए. पवार, प्रा. आर. के. शेवाळे, आणि प्रा. हर्षदा परब यांचे मार्गदर्शन लाभले. डॉ. पी. जी. नाईक, प्रा. निकिता वरदम, प्रा. ओटवकर आणि संदीप ठाकूर यांचेही सहकार्य मिळाले. प्राचार्य डॉ. डी. एल. भारमल यांनी सर्व यशस्वी विद्यार्थ्यांचे अभिनंदन केले.
