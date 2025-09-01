बेशुध्द पडलेल्या तरुणाला ''सामाजिक बांधिलकी''चा हात
सोनवडेः येथील युवकाला रवी जाधव, लक्ष्मण कदम यांनी सुखरूप घरी पोहोचविले.
बेशुध्द पडलेल्या तरुणाला
‘सामाजिक बांधिलकी’चा हात
सावंतवाडीतील प्रकारः सुखरूप घरी सोडले
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. १ः गणपतीनिमित्त गावी आलेल्या आणि सावंतवाडी बाजारपेठेत बेशुद्ध पडलेल्या तरुणाला सामाजिक बांधिलकी प्रतिष्ठानच्या कार्यकर्त्यांनी मदत करत त्याच्या मूळ गावी सुखरूप पोहोचविले. त्यांच्या या कामाबाबत सर्व स्तरांतून त्यांचे कौतुक होत आहे.
घोडगे-सोनवडे (ता. कुडाळ) येथील सुशांत घाडीगावकर हा कामानिमित्त मुंबईत असतो. गणपतीसाठी तो आपल्या गावी आला होता. आज मुंबईला परत जाण्याच्या तयारीत असताना सकाळी ११ च्या सुमारास खरेदीसाठी येथील बाजारपेठेत आला होता. त्यावेळी चक्कर येऊन तो रस्त्यावर बेशुद्ध पडला.
ही घटना सामाजिक कार्यकर्त्या माया सरचिटणीस यांच्या निदर्शनास आल्यावर त्यांनी तत्काळ सामाजिक बांधिलकीचे कार्यकर्ते रवी जाधव यांना माहिती दिली. रवी जाधव व लक्ष्मण कदम यांनी घटनास्थळी दाखल होत वाहतूक पोलिस प्रशांत आरोलकर यांच्याशी संपर्क साधला.
पोलिसांनी तत्काळ घटनास्थळी येऊन सोनवडे येथील माजी जिल्हा परिषद सदस्य लॉरेन्स मान्यकर यांच्याशी संपर्क साधून सुशांतच्या घराचा पत्ता मिळविला. प्राथमिक उपचारानंतर आरोलकर आणि मान्येकर यांच्या सहकार्याने जाधव व कदम यांनी त्याला सावंतवाडीपासून सुमारे ७० किलोमीटर दूर असलेल्या गावी सुखरूप सोडले. पोलिस आरोलकर, श्री. मान्येकर आणि घाडीगावकर कुटुंबियांनी सामाजिक बांधिलकीचे रवी जाधव, लक्ष्मण कदम यांचे कौतुक केले.