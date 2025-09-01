प्रतीक्षा सावंतचे शूटींग स्पर्धेत यश
swt16.jpg
88631
प्रतीक्षा सावंत
प्रतीक्षा सावंतचे
शूटिंग स्पर्धेत यश
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडीः पुणे बालेवाडी येथे झालेल्या महाराष्ट्र एअर अँड फायरआर्म शूटिंग कॉम्पिटिशन स्पर्धेमध्ये सिंधुदुर्गच्या नेमबाजांनी लक्षवेधी कामगिरी केली. यामध्ये सावंतवाडी येथील प्रतीक्षा सावंत हिने २५ मीटर स्पोर्ट पिस्तूलमध्ये ३०० पैकी २४८ गुणांची कमाई करत पाचवा क्रमांक पटकावला. तिची गोवा येथे होणाऱ्या वेस्ट झोन शूटिंग चॅम्पियनशिप तसेच अहमदाबाद येथे होणाऱ्या ऑल इंडिया जी. व्ही. मावळणकर शूटिंग चॅम्पियनशिपसाठी निवड झाली आहे. यापूर्वी १० मीटर एअर पिस्तूल प्रकारात तिची भारतीय निवड चाचणी संघात निवड झाली होती. तिने देशात ६३ वे रँकिंग मिळविले. ती येथील उपरकर शूटिंग अॅकॅडमीमध्ये तसेच कोल्हापूर येथील विभागीय क्रीडा संकुल येथे नेमबाजीचा सराव करत आहे. तिच्या या यशामध्ये तिचे वडील सातार्डा हायस्कूलचे मुख्याध्यापक प्रशांत सावंत यांचा मोलाचा वाटा आहे.
wt18.jpg
88633
नीरजा पवार
राज्य बॅडमिंटन स्पर्धेत
नीरजा पवार चमकली
कुडाळः दादोजी कोंडदेव स्टेडियम ठाणे येथे पार पडलेल्या महाराष्ट्र राज्य बॅडमिंटन असोसिएशन आयोजित महाराष्ट्र राज्य बॅडमिंटन अजिंक्य पद स्पर्धेत एफएस बॅडमिंटन अकॅडमी कुडाळची खेळाडू नीरजा पवार हिने नऊ वर्षांखालील गटामध्ये तृतीय क्रमांक पटकावला. तिने उपांत्य फेरीमध्ये प्रवेश केला. नीरजाला प्रशिक्षक हमीद शेख, समद शेख यांचे मार्गदर्शन लाभले.
