जलतरण स्पर्धेत सिंधुदुर्गातील विद्यार्थी चमकले
सिंधुदुर्गनगरीत आयोजनः जिल्हा क्रीडा अधिकाऱ्यांकडून अभिनंदन
सकाळ वृत्तसेवा
ओरोस, ता. १ः राष्ट्रीय क्रीडा दिनानिमित्त सिंधुदुर्गनगरी येथील जलतरण तलावात झालेल्या जिल्हास्तरीय जलतरण स्पर्धेत स्थानिक जलतरणपटूंनी उत्कृष्ट कामगिरी करत वर्चस्व राखले.
मेजर ध्यानचंद यांच्या जयंतीनिमित्त २९ ऑगस्टला क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्यांतर्गत जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय, सिंधुदुर्ग यांच्या वतीने या स्पर्धांचे आयोजन करण्यात आले. जिल्हाधिकारी अनिल पाटील व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा विभागाचे सहाय्यक संचालक डॉ. शिवप्रसाद खोत यांच्या हस्ते स्पर्धेचे उद्घाटन झाले. सिंधुदुर्गनगरी, कणकवली, कुडाळ, सावंतवाडी व वेंगुर्ला येथील जलतरणपटूंनी या स्पर्धेत सहभाग नोंदविला.
स्पर्धेचा निकाल असाः १४ वर्षाखालील मुली – ५० मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक : प्रथम स्वरा उल्हास पालव, द्वितीय मान्यता भांडीये. १०० मीटर फ्रीस्टाइल : प्रथम स्वरा उल्हास पालव, द्वितीय स्वरा संदीप गावडे. ५० मीटर फ्रीस्टाइल : प्रथम स्वरा उल्हास पालव, द्वितीय स्वरा संदीप गावडे. १० वर्षाखालील मुली – ५० मीटर फ्रीस्टाइल : प्रथम लीनांशा हितेश नाईक, द्वितीय सिद्धी प्रदीप चव्हाण.
१० वर्षाखालील मुले – ५० मीटर फ्रीस्टाइल : प्रथम उत्कर्ष विद्याधर निवतकर, द्वितीय रिषभ नागेश जाधव. १४ वर्षाखालील मुले – ५० मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक : प्रथम अथर्व दिनेश सावंत, द्वितीय स्वराज बाला सावंत. १०० मीटर फ्रीस्टाइल : प्रथम अथर्व दिनेश सावंत, द्वितीय वेदांत विनायक फोफळे.
५० मीटर फ्रीस्टाइल : प्रथम अथर्व दिनेश सावंत, द्वितीय वेदांत विनायक फोफळे.
विजेत्या स्पर्धकांना बक्षिसे पंच मास्टर्स अक्वाटिक् असोसिएशन सिंधुदुर्गच्या सदस्य रश्मी गावडे, सहाय्यक क्रीडा अधिकारी शितल शिंदे, क्रीडा मार्गदर्शक माधुरी, सहाय्यक क्रीडा अधिकारी राहुल गायकवाड, तसेच प्रशिक्षक दीपक सावंत व संदीप गावडे यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आली. या सर्व जलतरणपटूंना सिंधुदुर्गनगरी जलतरण तलावाचे कंत्राटदार व प्रशिक्षक प्रवीण सुलोकार व दीपक सावंत यांचे मार्गदर्शन लाभले. जिल्हा क्रीडा अधिकारी नीलिमा अडसूळ यांनी सर्व विजेत्या स्पर्धकांचे अभिनंदन केले.
