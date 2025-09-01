शाहु फाऊंडेशनतर्फे मंडणगडात वृक्षारोपण
- rat१p१५.jpg-
२५N८८६४०
मंडणगड : शाहू फाऊंडेशनतर्फे वृक्षारोपण करताना मान्यवर.
शाहू फाऊंडेशनतर्फे वृक्षारोपण
सकाळ वृत्तसेवा
मंडणगड, ता. १ ः येथील शाहू फाउंडेशनतर्फे मंडणगड शहरात बसस्थानक व मंडणगड किल्ला येथे २०० रोपांची लागवड करण्यात आली. वृक्षारोपणावेळी तहसीलदार अक्षय ढाकणे, गटविकास अधिकारी सुनील खरात, तालुका कृषी अधिकारी सोमनाथ आहेरकर, मंडळ अधिकारी नीलेश गोडघासे, वनरक्षक श्री. झाडे, नगरसेवक आदेश मर्चंडे, प्रवीण मर्चंडे, मोहन मर्चंडे, सुरेश मर्चंडे, श्री. अभंग आदी उपस्थित होते.
