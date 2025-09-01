सावंतवाडीत एस.टी. प्रशासनाचा बेजबाबदार कारभार
सावंतवाडी ः येथील बस स्थानकातील नियंत्रण कक्षात रविवारी रात्री एकही कर्मचारी उपस्थित नव्हता.
रात्रीवेळी नियंत्रण कक्ष रिकामाः प्रवाशांनी चौकशी करायची कोणाकडे?
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. १ः येथील बस स्थानकात प्रवाशांच्या मदतीसाठी असलेल्या नियंत्रण कक्षात रात्रीच्या वेळी एकही कर्मचारी उपस्थित नसल्याचा प्रकार रविवारी (ता.३१) समोर आला. त्यामुळे या बस स्थानकाचा कारभार अक्षरशः रामभरोसे सुरू असून प्रवाशांमधून तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.
प्रवाशांनी दिलेल्या माहितीनुसार, येथील बस स्थानकात काल रात्री उशिरा बसची वाट पाहणाऱ्या प्रवाशांना काही अडचणी आल्यामुळे त्यांनी नियंत्रण कक्षात जाऊन मदत घेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, तेथे एकही कर्मचारी उपस्थित नव्हता. नियंत्रण कक्षाजवळ लावण्यात आलेल्या फलकावर आगार व्यवस्थापक आणि स्थानक प्रमुख यांच्या दूरध्वनी क्रमांकावर संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, ते दोन्ही क्रमांक बंद होते. यामुळे तातडीच्या वेळी संपर्क साधता येण्यासारखी कोणतीही यंत्रणा कार्यान्वित नसल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे कोणती बस कोणत्या फलाटावर येणार किंवा इतर कोणत्याही माहितीसाठी प्रवाशांना ताटकळत उभे राहावे लागले. महिला, ज्येष्ठांसह उपस्थित प्रवाशांना याचा मनस्ताप सहन करावा लागला.
दरम्यान, सार्वजनिक वाहतूक सेवा देणाऱ्या एस. टी. महामंडळाच्या महत्त्वाच्या स्थानकात हे गैरव्यवस्थापन समोर आल्याने प्रवाशांनी तीव्र संताप व्यक्त केला. बस स्थानकातील या बेजबाबदार कारभाराबद्दल प्रवाशांनी नाराजी व्यक्त केली असून या प्रकाराची गंभीर दखल घेऊन आगार प्रमुख, स्थानक प्रमुख आणि इतर संबंधित कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. प्रवाशांच्या सोयीसाठी आणि सुरक्षिततेसाठी सदैव तत्पर असणे हे एस.टी. प्रशासनाचे कर्तव्य आहे. मात्र, त्याचा भंग झाल्याचे या घटनेतून सिद्ध झाले आहे. यामुळे सावंतवाडी बस स्थानकाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
सावंतवाडी बस स्थानकात रात्री दहा वाजेपर्यंत कर्मचारी असतात. तसेच वॉचमनही माहिती देतात. दहा नंतर बससेवा नसल्याने अडचण येत नाही. तरीसुद्धा संबंधित प्रकाराची खात्री करून घेऊ.
- निलेश गावित, आगार व्यवस्थापक, सावंतवाडी