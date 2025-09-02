आमदार सावंतांकडून बांद्यात गणेश दर्शन
बांदाः येथे बांद्याच्या बाप्पाचे दर्शन घेताना आमदार महेश सावंत. सोबत रुपेश राऊळ, साईप्रसाद काणेकर व इतर.
आमदार सावंतांकडून
बांद्यात गणेश दर्शन
सकाळ वृत्तसेवा
बांदा, ता. २ः ठाकरे शिवसेनेचे नेते तथा माहीम विधानसभा मतदार संघाचे आमदार महेश सावंत यांनी ‘बांद्याच्या बाप्पा’सह शहरातील घरगुती गणपतीचे दर्शन घेतले. यावेळी ग्रामस्थांकडून त्यांचे स्वागत करण्यात आले.
श्री. सावंत यांनी भेट देत शिवसेना ठाकरे गटाच्या पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांसोबत चर्चा केली. शहरातील ‘बांद्याचा बाप्पा’ या सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाच्या गणरायाचे, हनुमान मंदिरातील सार्वजनिक गणपतीचे दर्शन घेतले. तसेच शिवसेनेचे कार्यकर्ते ओंकार नाडकर्णी, मनसे तालुकाप्रमुख मिलिंद सावंत यांच्या निवासस्थानी स्थानापन्न झालेल्या गणपतीचे देखील त्यांनी दर्शन घेतले. यावेळी शिवसेना ठाकरे गटाचे सावंतवाडी तालुकाप्रमुख रुपेश राऊळ, ग्रामपंचायत सदस्य तथा बांदा शहरप्रमुख साईप्रसाद काणेकर, अशोक धुरी, ओंकार नाडकर्णी, निखिल मयेकर, राजा सावंत, ज्ञानेश्वर येडवे, सुनील नाटेकर, सुंदर गवंडी, मिलिंद सावंत, सर्वेश गोवेकर, राजेश पावसकर आदी उपस्थित होते.
पाडलोस ः येथे गणरायाला निरोप देताना गणेश भक्त. (छायाचित्र- नीलेश मोरजकर)
गणरायांना बांदा पंचक्रोशीत निरोप
सकाळ वृत्तसेवा
बांदा, ता. २ः शहरसह पंचक्रोशीत भाव, भक्ती आणि उत्साहात पार पडलेल्या १००४ घरगुती गणरायांना रविवारी भावपूर्ण निरोप देण्यात आला. सकाळपासूनच गणपती विसर्जन मिरवणुकांसाठी गावोगावी तयारी सुरू होती. भाविकांनी आरती गीतांमधून बाप्पाला निरोप दिला, तर लहान मुलांनी ‘गणपती बाप्पा मोरया’च्या घोषणांनी वातावरण दुमदुमवले.
गणरायाच्या आगमनापासून घराघरात दररोज विविध धार्मिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम पार पडले. भक्तांनी या गणरायाचे दर्शन घेत भरभरून आशीर्वाद मिळवला. विसर्जनावेळी अनेकांच्या डोळ्यांत अश्रू तरळले. ‘पुढच्या वर्षी लवकर या’ अशा भावनिक हाकेत गणरायाला निरोप देण्यात आला. गावोगावच्या रस्त्यांवरून जाताना गणपती बाप्पाच्या जयघोषांनी वातावरण मंगलमय झाले होते. शहरात विसर्जन मिरवणूकीने तसेच फटाक्यांच्या अतिषबाजीत गणरायांचे तेरेखोल नदीपात्रात विसर्जन करण्यात आले.
