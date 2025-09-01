आदिवासी विद्यार्थी वसतीगृहाच्या बांधकामाला मिळाली गती
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. १ : रखडलेल्या शासकीय आदिवासी विकास विभागाच्या मुलांच्या वसतिगृहाच्या नूतन इमारतीच्या बांधकामाच्या कामाला ऑफ्रोट संघटनेच्या पाठपुराव्यामुळे गती मिळाली आहे. ऑफ्रोट रत्नागिरी शाखेचे जिल्हाध्यक्ष प्रा. सुनील जोपळे व कार्याध्यक्ष लुकमान तडवी यांनी याकरिता प्रयत्न केले असून हे काम आता लवकरच सुरू होईल.
यासंबंधी प्रा. जोपळे यांनी माहिती दिली. ते म्हणाले की, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प (पेण, रायगड) कार्यालयाच्या अंतर्गत आदिवासी मुलांचे शासकीय वसतिगृह रत्नागिरीत कार्यरत आहे. मात्र इमारत नसल्यामुळे हे वसतिगृह भाडेतत्त्वावरील इमारतीत सुरू आहे. वसतिगृहाची मंजूर क्षमता १२५ आहे. भाडेतत्त्वावरील इमारतीमुळे विद्यार्थ्यांना आवश्यक सोयीसुविधा देण्यात अडथळा येतो. त्याबाबत जिल्हाधिकारी व मंत्री यांच्याकडे पाठपुरावा केला.
रत्नागिरी शासकीय आदिवासी वसतिगृह सध्या बीएसएनएल कॉलनी येथे भाडेतत्त्वावर सुरू आहे. या वसतिगृहात महाराष्ट्रातील जवळजवळ ६० पेक्षा अधिक आदिवासी विद्यार्थी वेगवेगळ्या प्रकारचे व्यावसायिक शिक्षण घेणारे विद्यार्थी राहत आहेत. त्यावेळी अतिशय दयनीय अवस्था दिसून आली. विद्यार्थ्यांच्या राहण्याची सोय अन्य ठिकाणी केली पाहिजे म्हणून प्रा. जोपळे यांनी पाठपुरावा सुरू केला.