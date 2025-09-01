वेंगुर्लेत अतिवृष्टीने अडीच लाखांची हानी
कोकण

वेंगुर्लेत अतिवृष्टीने अडीच लाखांची हानी

Published on

वेंगुर्लेत अतिवृष्टीने
अडीच लाखांची हानी
वेंगुर्लेः तालुक्यात १९ ते २८ ऑगस्ट दरम्यान अतिवृष्टीमुळे २ लाख ५५ हजारांचे नुकसान झाले. याबाबतची नोंद तहसीलदार कार्यालयातील आपत्ती व्यवस्थापन कक्षात केली आहे. यात १९ ला नमस येथील चेतना वराडकर यांच्या घराची भिंत कोसळून ४० हजार, आरवली येथील मनाली साळगावकर यांच्या घरावर आंब्याचे झाड पडून ४५ हजार, श्रीरामवाडी येथील अनय मेथर यांच्या घराजवळील गोठ्याची भिंत पडून २० हजार, सुखटनबाग येथील देवदत्त जुवलकर यांच्या शौचालयावर झाड पडून ७० हजार, २० ला परबवाडा येथील श्रीकृष्ण तेरेखोलकर यांच्या घराची भिंत कोसळून २० हजार, २८ ला परबवाडा येथील दशरथ सरंगळे यांची संरक्षक भिंत पडून ६० हजारांचे नुकसान झाले.
...................
सिंधुदुर्गात पोलिस
‘अॅक्शन मोड’मध्ये
कणकवलीः जिल्ह्यातील अवैध धंद्यांवरील पोलिसांची कारवाई जोर धरत आहे. रविवारी (ता. १) तालुक्यातील एका क्लबवर पैसे लावून खेळ खेळविला जातो, अशी माहिती पोलिसांना मिळाली. पोलिसांनी त्या क्लबवर छापा टाकला; मात्र त्या ठिकाणी कोणतेही अवैध खेळ आढळून आले नाहीत. तसेच तेथील परवाने, कागदपत्रांची पोलिसांनी तपासणी केली असता त्यांना काही आक्षेपार्ह आढळले नाही.
.....................
रेडी सोसायटीमार्फत
विद्यार्थी गुणगौरव
आरोंदाः रेडी ग्राम विविध कार्यकारी सहकारी संस्थेतर्फे गावातील शाळांतील गुणवंत मुलांचा गौरव सोहळा संस्था सभागृहात झाला. गुणवंत मुलांना बक्षिसे व प्रशस्तीपत्रक देऊन गौरविण्यात आले. अध्यक्षस्थानी संस्थेच्या चेअरमन चित्रा कनयाळकर होत्या. उपाध्यक्ष जगदीश गवंडी, विजय गवंडी, सागर राऊत, प्रभाकर राऊळ, विश्राम राणे, बाळकृष्ण राणे, रश्मी रेडकर, नूतन मांजरेकर, प्रदीप रेडकर, शरद गोसावी यांसह अध्यक्षस्थानी संस्थेचे सदानंद नाईक उपस्थित होते.
...................
वेलंकणी उत्सवास
आजगावात प्रारंभ
शिरोडाः आजगाव (ता. सावंतवाडी) भोमवाडीतील सेंट फान्सिस झेविअर चर्चमधील वार्षिक वेलंकणी मातेचा उत्सव ३० ऑगस्ट ते ८ सप्टेंबर या कालावधीत होत आहे. यानिमित्ताने आजगाव पॅरिशच्यावतीने विविध कार्यक्रमांचे आयोजन केले आहे. यावर्षी नोवेनाचा मुख्य विषय ‘मारिया शुभवर्तमान परगटपी’ हा आहे. उद्या (ता.२) मालवण, मसुरा, देवबाग, चिंदर, कट्टा, रेडी, बुधवारी (ता. ३) गावठाण, बार्चणी, वयलोवाडो, आजरा, ४ ला गडहिंग्लज, आरवली, ५ ला भिरवंडे, फणसवाडी-कुडाळ, कडावल, नाणोस, तिरोडा भरड, ६ ला पॅरिश कमिटी, व्हिजन मेरी-युथ, ७ ला रत्नागिरी, हर्णे, चिपळूण, खालचा वाडा, ८ ला सर्व धर्मप्रांतीय भावार्थी (सिंधुदुर्ग) सकाळी १०.३० वाजता ‘फेस्ताचे मिस’ बिशप ऑल्विन बरेटो आणि इतर पॅरिशच्या फादरांच्या प्रार्थना होतील. या नोवेना काळात फादर सॅव्हिल आंताव (कॅप), फादर आग्नेल फर्नांडिस (कॅप फादर व्हलेरियन फेरॉव), कॅप फादर अ‍ॅन्थोनी डिसोजा (ओसीडी) हे प्रवचनकार आहेत, असे चर्चचे फादर इलायस रॉड्रिक्स (वेलंकणी कमिटी, आजगाव चर्च) यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.
....................

Marathi News Esakal
www.esakal.com