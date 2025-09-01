क्राईम
गणपतीपुळे रस्त्यावर
दोन दुचाकींची धडक
रत्नागिरी ः आरे-गणपतीपुळे रस्त्यावर असलेल्या एका हॉटेलसमोर गणेशोत्सवाच्या दिवशी सायंकाळी दोन दुचाकीमध्ये अपघात झाला. या प्रकरणी जयगड सागरी पोलिस ठाण्यात संशयित स्वाराविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सहदेव बिदल लेट (वय २३, रा. खंडाळा, मूळ रा. पश्चिम बंगाल) असे संशयित स्वाराचे नाव आहे. स्वार स्वतःही जखमी झाला आहे. ही घटना बुधवारी (ता. २७) सायंकाळी घडली. या अपघातामध्ये महादेव ज्योतिराम कांबळे (वय ३१, रा. आव, ता. पंढरपूर) आणि प्रकाश लाला बनसोडे (वय २६, रा. आरे, ता. पंढरपूर) हे जखमी झाले आहेत. पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, जखमी चालक महादेव कांबळे हे त्यांची दुचाकी घेऊन गणपतीपुळेहून रत्नागिरीच्या दिशेने जात होते. त्यांच्या मागे प्रकाश बनसोडे बसले होते. ते एका हॉटेलसमोर पोहोचले असता समोरून येणाऱ्या सहदेव लेट यांच्या दुचाकीने महादेव कांबळे यांच्या दुचाकीला जोरदार धडक दिली. या अपघातात दोन्ही दुचाकींचे मोठे नुकसान झाले. महादेव कांबळे, प्रकाश बनसोडे आणि सहदेव लेट हे तिघेही गंभीर जखमी झाले आहेत. या प्रकरणी पोलिस हवालदार नीलेश भागवत यांनी जयगड पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली. तक्रारीवरून पोलिसांनी संशयित स्वाराविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.
बांधकाम कामगाराचा
आकस्मिक मृत्यू
रत्नागिरी ः मध्यप्रदेशातील तरुणाला बेशुद्धावस्थेत जिल्हा शासकीय रुग्णालयात दाखल केले होते. तेथील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी त्याला तपासून मृत घोषित केले. हरकेश लल्लू सिंह (वय ३८, सध्या रा. टिळक आळी, रत्नागिरी) असे मृत तरुणाचे नाव आहे. ही घटना शनिवारी (ता. ३०) रात्री अकराच्या सुमारास जिल्हा शासकीय रुग्णालयात घडली. पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार हरकेश सिंह व त्यांच्यासोबत सुखेंद्र कुमार रजत, रामा सिंग, नंदू सिंग हे बांधकाम व्यवसायासाठी एक महिन्यापासून रत्नागिरीमध्ये आहेत. हरकेश सिंह यांच्या डाव्या पायाच्या ढोपरावर फोड आल्याने त्याला मेडीकल दुकानातून गोळी आणून खाण्यास दिली होती. त्यानंतर त्याला उलट्या झाल्या. त्यानंतर त्याचा पाय अधिक दुखत होता म्हणून त्याला उपचारासाठी जिल्हा रुग्णालयात दाखल केले होते. उपचार करुन सोडून देण्यात आले होते. घरी आराम करत होते. माहिती देणारे त्रिलोक विशाल सिंह हे सायंकाळी घरी आल्यावर त्यांनी हरकेशला उठविण्याचा प्रयत्न केला, मात्र तो बेशुद्धावस्थेत होता. तत्काळ त्याला पुन्हा उपचारासाठी जिल्हा रुग्णालयात दाखल केले असता तेथील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी त्याला तपासून मृत घोषित केले. शहर पोलिस ठाण्यात आकस्मिक मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे.
शॉक लागून
कामगाराचा मृत्यू
रत्नागिरी ः स्टील कटिंगचे वायडींग वायर कटिंग करत असताना शॉक लागून कामगार बेशुद्ध पडला. उपचारासाठी जिल्हा शासकीय रुग्णालयात दाखल केले. तेथील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी त्याला तपासून मृत घोषित केले. रामचंद्र गयाप्रसाद पासवन (वय २७, रा. सध्या महिला वसतिगृह, गोगटे कॉलेजजवळ, रत्नागिरी) असे मृत कामगाराचे नाव आहे. ही घटना रविवारी (ता. ३१) सायंकाळी पावणेसातच्या सुमारास जिल्हा रुग्णालयात घडली. पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार माहिती देणारे कुंदन उत्तम मगर हे इंजिनिअर आहेत. जून २०२४ पासून गोगटे कॉलेज रत्नागिरी येथील आवारातील इमारतीचे बांधकाम सुरू आहे. रामचंद्र पासवन हा इतर कामगारांसमवेत स्टील कटिंग मशिनने वायडींग वायर कटिंग करत असताना त्याच्या पायाला शॉक लागून तो बेशुद्ध पडला. कुंदन मगर यांनी तत्काळ त्याला उपचारासाठी जिल्हा रुग्णालयात दाखल केले असता तेथील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी त्याला तपासून मृत घोषित केले. शहर पोलिस ठाण्यात आकस्मिक मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.