''फोंडाघाट'', ''कासार्डे''चे कुस्तीपटू चमकले
swt124.jpg
88736
कणकवली ः तालुकास्तरीय शालेय कुस्ती स्पर्धेच्या उद्घाटन प्रसंगी उपस्थित मान्यवरांसोबत स्पर्धक.
‘फोंडाघाट’, ‘कासार्डे’चे कुस्तीपटू चमकले
तालुकास्तर शालेय स्पर्धा ः विजेत्यांची जिल्हास्तरीय स्पर्धेसाठी निवड
सकाळ वृत्तसेवा
तळेरे, ता. १ : जिल्हा क्रीडा परिषद व जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय सिंधुदुर्ग आणि क्रीडा परिषद कणकवली तालुकास्तरीय शालेय कुस्ती स्पर्धा कासार्डे माध्यमिक विद्यालयात नुकतीच झाली. यामध्ये विविध गटांतील फ्री स्टाईल कुस्त्यांमध्ये कासार्डे, फोंडाघाट शाळेच्या खेळाडूंनी वर्चस्व राखले.
स्पर्धेचे उद्घाटन कासार्डे विकास मंडळ मुंबईचे मानद सरचिटणीस रोहिदास नकाशे यांच्या हस्ते झाले. ऑलिम्पिकवीर खाशाबा जाधव यांच्या प्रतिमेला स्थानिक व्यवस्था समितीचे कार्याध्यक्ष संजय पाताडे यांनी पुष्पहार अर्पण केला. यावेळी प्रा. बी. बी. बिसुरे, पर्यवेक्षक एस. व्ही. राणे, कणकवली तालुका क्रीडा समन्वयक दत्तात्रय मारकड, पंच अभिजित शेट्ये, नीलेश फोंडेकर, क्रीडाशिक्षक अजिंक्य पोफळे, देवेंद्र देवरुखकर, वैष्णवी डंबे, स्वप्नील कदम आदी उपस्थित होते. ही स्पर्धा तालुका क्रीडा समन्वयक दत्तात्रय मारकड यांच्या मार्गदर्शनाखाली झाली. पंच म्हणून अभिजित शेट्ये, अजिंक पोफळे, नीलेश फोंडेकर, स्वप्नाली कदम, युवराज राठोड, सानिका मारकड यांनी योगदान दिले.
स्पर्धेतील गटनिहाय विजेते असे ः १४ वर्षांखालील मुली-प्रीती क्षीरसागर (कासार्डे हायस्कूल), धैर्य परब (कासार्डे हायस्कूल), श्रेया डोर्ले (न्यू इंग्लिश स्कूल फोंडाघाट), समृध्दी मराठे (कासार्डे हायस्कूल), कृष्णाई रावराणे (फोंडाघाट हायस्कूल). १४ वर्षांखालील मुलगे-ध्रुव शेट्ये (कासार्डे हायस्कूल), पार्थ सांडिम (फोंडाघाट हायस्कूल), साहिल नकाशे, (कासार्डे हायस्कूल), भावेश नारकर, अव्दैत गिते, ओम ठुकरुल (तिन्ही कासार्डे हायस्कूल). १७ वर्षांखालील मुली-साक्षी सरवणकर (कासार्डे हायस्कूल), समिक्षा येंडे, वैदेही राणे (दोन्ही कासार्डे ज्युनियर कॉलेज), ऋतुजा चव्हाण (फोंडाघाट हायस्कूल), रिद्धी परब (कासार्डे ज्युनियर कॉलेज), सृष्टी कोलते (कासार्डे ज्युनियर कॉलेज), अस्मी ठुकरुल (कासार्डे हायस्कूल.)
१७ वर्षांखालील मुलगे-गुरुप्रसाद नाकिल (कुंभवडे हायस्कूल), ओम राणे (कासार्डे हायस्कूल), कृपाल चौहान (फोंडाघाट हायस्कूल), सिध्देश सांडिम (फोंडाघाट हायस्कूल), श्रीहरी गिरीबुवा, सूरज शिंदे (दोन्ही फोंडाघाट हायस्कूल), सोहम पाटील (कासार्डे हायस्कूल), आकाश गोंधळी (फोंडाघाट हायस्कूल), किशोर देवासी, परशुराम राठोड (दोन्ही कासार्डे हायस्कूल), जय तोरस्कर (कासार्डे हायस्कूल), मृणाल मुणगेकर (कासार्डे हायस्कूल). ग्रिको रोमन कुस्ती-अमोल जाधव, दुर्वास पवार (दोन्ही कासार्डे हायस्कूल), प्रथमेश चिखले (फोंडाघाट हायस्कूल).
१९ वर्षांखालील मुलगे-तन्वी पारकर (कणकवली कॉलेज), साक्षी तेली, नंदिता मत्तलवार (दोन्ही कासार्डे कॉलेज), आसावरी तानव़डे, क्षितिजा काळे (दोन्ही कासार्डे कॉलेज). १९ वर्षांखालील मुलगे अनुक्रमे-सूरज तिरोडकर, जतिन चव्हाण (दोन्ही फोंडाघाट कॉलेज), विघ्नेश पेडणेकर, सर्वज्ञ कुलकर्णी (दोन्ही कासार्डे कॉलेज). ग्रिकोरोमन कुस्ती-शुभम राठोड (कासार्डे हायस्कूल).
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.