परब यांच्या निवासस्थानी राणेंनी घेतले ''श्रीं''चे दर्शन

मडुराः आमदार नीलेश राणे यांनी संजू परब यांच्या निवासस्थानी श्रींचे दर्शन घेतले.
सावंतवाडी, ता. २ः कुडाळ मालवणचे आमदार नीलेश राणे यांनी शिंदे शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख संजू परब यांच्या मडुरा येथील निवासस्थानी विराजमान झालेल्या श्री गणेशाचे दर्शन घेतले. यावेळी त्यांच्यासोबत बंटी पुरोहित, झेवियर फर्नांडिस, तात्या वेंगुर्लेकर, बाळू गावडे, दत्ताराम परब, आपा परब आदी उपस्थित होते.
पिंगुळीः शेटकरवाडी येथील श्री. धुरी यांच्या निवासस्थानी ओवसा कार्यक्रमात उपस्थित महिला.
पिंगुळीत ‘ओवसा’
कार्यक्रम उत्साहात
कुडाळ, ता. २ः तालुक्यात यावर्षी गणेशोत्सवाच्या सहाव्या दिवशी सोमवारी (ता. १) ठिकठिकाणी ओवसा हा धार्मिक कार्यक्रम उत्साहात पार पडला. पिंगुळी शेटकरवाडी येथील श्री. धुरी यांच्या निवासस्थानी असलेल्या श्री गणरायासमोर गेली कित्येक वर्षे धार्मिक पद्धतीने ओवसा कार्यक्रम केला जातो. वाडीतील आजूबाजूच्या महिलाही या दिवशी श्री गणरायासमोर ओवसा घेऊन जातात. यावेळी गणरायासमोर गाऱ्हाणे घातले जाते. ओवसा घेऊन सर्व महिला आजूबाजूच्या श्री गणरायांसमोर जाऊन श्रींच्या चरणी आपली सेवा बजावतात.
