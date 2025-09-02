कोलगाव आयटीआय नजीक जुन्या महामार्गाला भगदाड
swt22.jpg
N88839
कोलगावः महामार्गाला भगदाड पडल्याने एकेरी वाहतूक सुरू आहे.
कोलगाव आयटीआयनजीक
जुन्या महामार्गाला भगदाड
अपघाताची शक्यता : तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणी
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. २ः मुंबई-गोवा जुन्या महामार्गाला कोलगाव आयटीआयजवळ रस्त्याच्या कडेने मोठे भगदाड पडल्याने हा मार्ग एकेरी मार्गाने सुरू आहे. त्यामुळे या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी निर्माण होत आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या गलथान कारभाराचा परिणाम यावर्षी गणेशोत्सवामध्ये प्रकर्षाने दिसून आला. रस्त्यावर ठिकठिकाणी असलेले खड्डे सुरळीत वाहतुकीसाठी यावर्षी अडथळ्याचे ठरले. गणेश चतुर्थीपूर्वी सर्व रस्ते सुरक्षित ठेवण्यात येणार असल्याचे बांधकाम विभागाकडून सांगण्यात आले होते; परंतु प्रत्यक्षात रस्ते वाहतुकीसाठी असुरक्षित असल्याचे दिसून आले. तालुक्यात बऱ्याच ठिकाणी रस्त्यांवर असलेले खड्डे ‘जैसे थे’ असल्याने वाहनचालकांना खड्ड्यातून आपली वाहने हाकावी लागत आहेत. कोलगाव आयटीआयनजीक जुन्या मुंबई महामार्गावर भगदाड पडल्याने एकेरी वाहतुकीचा त्रास चालकांना सामना वाहन करावा लागत आहे.
आधीच अरुंद असलेल्या हा महामार्गावरून एकेरी वाहतूक होत असल्याने ऐन गणपती उत्सवाच्या काळात वाहनचालकांना ही डोकेदुखी बनली आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून या संदर्भात तत्काळ उपाययोजना करण्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे. भगदाड पडलेल्या ठिकाणी अर्धाअधिक रस्ता खचला असून, रात्रीच्या वेळी या ठिकाणी अपघात होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. याबाबत बांधकाम विभागाने दक्षता घेण्याची मागणी होत आहे.
