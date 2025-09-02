भगवतीनगर येथे फलक
आप्पा भोसले यांच
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. २ ः तालुक्यातील भगवतीनगर येथील मुख्य बाजारपेठेमध्ये समाजसेवक कै. पांडुरंग तथा आप्पा भोसले यांच्या फलकाचे अनावरण उद्योजक रवीशेठ राजवाडकर यांचे हस्ते झाले.
कै. पांडुरंग उर्फ आप्पा भोसले यांनी स्वातंत्र्योत्तर काळानंतर अनेक वर्षे सरपंचपद भूषवले होते. तीन ते चार दशके ते ग्रामपंचायत सदस्य होते. या कार्यकाळात त्यांनी गावच्या विकासाचे काम केले. पूर्वी निवेंडी भगवतीनगर हा एकच गाव असताना प्रत्येक वाड्या-वस्त्यांवर रस्ते व अन्य सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आप्पांचे खूप मोठे योगदान आहे. त्यांच्या प्रयत्नांमुळे ४० ते ५० वर्षांपूर्वीपासून गावात एक गाव एक स्मशान भूमी हा एक महत्वाचा सामाजिक बदल घडवणारा उपक्रम सुरू करण्यात आला. आप्पांच्या या कार्याचे स्मरण व गौरव म्हणून गावातील मध्यवर्ती ठिकाणी त्यांच्या नावाचा फलक लावण्यात आला आहे. या कार्यक्रमाला सरपंच प्रगती भोसले, शंकर आंबेकर, सतीश सोबळकर, प्रकाश भोसले, प्रमोद भोसले, वैभव घाग, शेखर सावंत, सुनील वाडकर आदी उपस्थित होते.