रत्नागिरीत गुणवंत विद्यार्थ्यांचा सन्मान

रत्नागिरी, ता. २ ः तालुका बुद्धिस्ट सेवानिवृत्त अधिकारी व कर्मचारी महासंघ यांच्यावतीने तालुक्यातील दहावी-बारावी पदवीधर विशेष नैपुण्य प्राप्त समाजातील गुणवंत विद्यार्थ्यांचा गौरव महासंघाचे अध्यक्ष भास्करराव कुरतडकर यांच्या उपस्थितीत झाला. रत्नागिरी शहरातील शिवाजीनगर येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भवन येथील सभागृहात हा कार्यक्रम झाला. यावेळी भास्करराव कुरतडकर यांच्यासह कार्याध्यक्ष जे. पी. जाधव, एम. बी. कांबळे, सचिव शरद कांबळे, सुधाकर कांबळे, श्रीयुत मोहिते, अनंत जाधव आदी उपस्थित होते. या कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक सचिव शरद कांबळे यांनी केले. तर सूत्रसंचालन शिक्षक अनंत जाधव यांनी केले. यावेळी अॅड. राकेश सत्वे यांनी महामानवांचे बदल घडविणारे क्रांतिकारक विचार विद्यार्थ्यांपुढे मांडले. तर भास्करराव कुरतडकर म्हणाले, उज्वल यश संपादन करून विद्यार्थ्यांनी मोक्याच्या जागा हस्तगत करायला हव्यात. कोकणातील भूमीवर शेती, आंबा, काजू, नारळ, केळी, फणस आदी फळे घेऊन छोटे-मोठे उद्योग निर्माण करावेत. परिश्रम घ्या आणि आपली आदर्शवत प्रगती करा, असे आवाहन त्यांनी केले.
