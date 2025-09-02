मंत्री नीतेश राणेंकडून भेटी
रत्नागिरी ः शहरातील सार्वजनिक गणेश मंडळांना भेट देणारे मंत्री नीतेश राणे.
नीतेश राणेंकडून गणेश मंडळांना भेटी
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. २ ः राज्याचे मत्स्यव्यवसाय आणि बंदर विकास मंत्री नीतेश राणे यांनी काल (ता. १) रत्नागिरी शहराचा दौरा केला. यावेळी त्यांनी शहरातील अनेक सार्वजनिक गणेश मंडळांना आणि घरगुती गणपतींना भेट देऊन गणरायाचे दर्शन घेतले. यानिमित्ताने त्यांनी कार्यकर्त्यांशी संवाद साधला.
मंत्री राणे यांच्या दौऱ्याची सुरुवात नाचणे रोडवरील ओम साई मित्रमंडळाला भेट देऊन झाली. त्यानंतर त्यांनी मारुती मंदिरातील श्री रत्नागिरीचा राजा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ, आठवडा बाजारातील रत्नागिरीचा राजा आणि १०० वर्षे पूर्ण केलेल्या ऐतिहासिक टिळक आळी मित्रमंडळाला भेट दिली. सार्वजनिक मंडळांसोबतच त्यांनी घरगुती गणपतींनाही भेट दिली. यामध्ये बंदर रोड येथील दिनू सावंत यांचा गणपती आणि शेरे नाका येथील संघ कार्यवाह गजानन करमरकर यांच्या निवासस्थानी जाऊन त्यांनी गणरायाचे दर्शन घेतले. या दौऱ्यात त्यांच्यासोबत भाजपचे जिल्हाध्यक्ष राजेश सावंत, महिला जिल्हाध्यक्ष वर्षा ढेकणे यांच्यासह राजू मयेकर, अशोक वाडेकर, दादा ढेकणे, विवेक सुर्वे, दादा दळी आणि प्रतीक देसाई यांसारखे स्थानिक पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
