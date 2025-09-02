वांझोळे गावाची प्रगती हेच माझे ध्येय
- rat२p११.jpg-
२५N८८९१९
चिपळूण ः आमदार शेखर निकम यांची भेट घेताना वांझोळे ग्रामस्थ.
---
वांझोळे गावाची प्रगती हेच माझे ध्येय
शेखर निकम ः ग्रामस्थांबरोबर केली चर्चा
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. २ ः गावाची प्रगती हेच माझे ध्येय आणि तुमचा विश्वास हीच माझी ताकद आहे. प्रत्येक समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न करीन, तुमच्यासोबत खंबीरपणे राहीन, असे आश्वासन आमदार निकम यांनी संगमेश्वर तालुक्यातील वांझोळे बुद्रुक सनगलेवाडी ग्रामस्थांना भेटी प्रसंगी दिले.
संगमेश्वर तालुक्यातील वांझोळे बुद्रुक (सनगलेवाडी) येथील ग्रामस्थांनी आमदार निकम यांची सावर्डे येथील संपर्क कार्यालयात भेट घेऊन गावातील विकास कामांबाबत चर्चा केली. आमदारांनी वाडीच्या विकासाशी निगडित प्रश्नांवर संयमीपणे चर्चा करत अडचणी जाणून घेतल्या. यावेळी ग्रामस्थांनी आमदार निकम यांचे नेतृत्व स्विकारले. शांत, संयमी स्वभाव, कार्यकर्त्यांना बरोबर घेऊन जाण्याची वृत्ती आणि सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, क्रीडा, सहकार, उद्योग व पर्यटन क्षेत्रातील सातत्यपूर्ण विकासकामे हीच आमदारांची ओळख असल्याची भावना ग्रामस्थांनी व्यक्त केली. यावेळी आमदार निकम म्हणाले, मतदार संघातील प्रत्येक गावात भौतिक विकासाला प्राधान्य दिले जात आहे. पर्यटन, कृषी, शैक्षणिक, जलसंपदा, ग्रामविकास आदी विविध विभागातून विकास कामे सुरू आहेत. लवकरच वांझोळेतील ग्रामस्थांच्या अडचणी दूर केल्या जातील. यावेळी दत्ताराम सनगले, महेंद्र सनगले, अनिल सनगले, जय हिंद सनगले, सीताराम सनगले, शांताराम सनगले, शशिकांत सनगले, सोमा सनगले, बुधाजी सनगले, राजश्री सनगले, भाग्यश्री सनगले, संतोष सनगले, हरिश्चंद्र सनगले, धनंजय जोयशी, अक्षय सनगले, अमित सनगले, प्रमिल सनगले, बाजीप्रभू सनगले, अनिकेत सनगले, रोहन सनगले, प्रेम सनगले आंदी उपस्थित होते.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.