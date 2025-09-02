खेड-संक्षिप्त
रुग्ण आरोग्य सेवा
अध्यक्षपदी हंबीर
खेड ः देवा ग्रुप फाऊंडेशन (भारत) या विधायक शैक्षणिक, सामाजिक व अन्यायाविरोधी लढणाऱ्या संघटनेच्या कोकण विभागातून खेड रुग्ण आरोग्य सेवा तालुकाध्यक्षपदी सूरज हंबीर यांची निवड करण्यात आली आहे. महामार्गावर अपघात घडल्यास तातडीने घटनास्थळी पोहचून रुग्णवाहिकेने नजीकच्या रुग्णालयात दाखल करत त्यांचे प्राण वाचवण्यासाठी ते नेहमीच अग्रस्थानी असतात. संकटात सापडलेल्यांना मदतीचा हात देण्यासाठीही त्यांचा पुढाकार असतो. सामाजिक क्षेत्रातील त्यांचे योगदानही मोठे आहे. त्यांच्या कार्याची दखल घेवून त्यांची निवड करण्यात आली आहे.

भोस्ते रेल्वे ब्रीजवर
मोटारचालकाला मारहाण
खेड ः तालुक्यातील भोस्ते गावातील रेल्वे ब्रीजजवळील छोट्या सबवेच्या वळणावर ३१ ऑगस्टला रात्री मोटारचालकाला मारहाण केली. या प्रकरणी १२ जणांवर येथील पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. संदेश संतोष पाटील (वय ३०, रा. भोस्ते पाटीलवाडी) हे नातेवाइकांना भेटण्यासाठी मोटारीने हॉस्पिटलकडे जात होते. त्यावेळी समोरून दुचाकीवरून येणारे सूरज पाटील व ओंकार पाटील यांनी मोटारचालकाला अडवून तू आमची दुचाकी दाबण्याचा प्रयत्न का केलास, असा जाब विचारला. त्यानंतर त्यांनी इतर साथीदारांना बोलावून घेतले. त्यानंतर तिथे आलेल्या अन्य काही जणांनी फिर्यादीसह त्याच्या मदतीला आलेल्या कुटुंबीयांना काठी व लाथाबुक्क्यांनी मारहाण केली. यावेळी शिवीगाळ करून ठार मारण्याची धमकीही देण्यात आली. या प्रकरणी पोलिसांनी रामदास बाबू पाटील, गुरुनाथ बाबू पाटील, संकेत गुरुनाथ पाटील, रवींद्र पाटील, सारिका गुरुनाथ पाटील, सूरज पाटील, ओंकार भार्गव पाटील, अनुज पाटील, सोहम पाटील, ओंकार गुरुनाथ पाटील, समीर मोरे आणि सुरेश पाटील (सर्व रा. भोस्ते पाटीलवाडी) या संशयितांवर गुन्हा दाखल केला आहे. या प्रकरणी अधिक तपास पोलिस करीत आहेत.

