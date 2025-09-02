भटक्या कुत्र्यांमुळे देवगडवासीय हैराण
जामसंडे : येथे रस्त्यावर भटकी कुत्री अशी फिरत असतात. (छायाचित्र : संतोष कुळकर्णी)
भटक्या कुत्र्यांमुळे देवगडवासीय हैराण
अपघातांची भितीः बंदोबस्त करण्याची मागणी
सकाळ वृत्तसेवा
देवगड, ता. २ : येथील देवगड जामसंडे शहरात भटक्या कुत्र्यांचे प्रमाण सध्या वाढले असून ही कुत्री नागरिकांसाठी उपद्रवी ठरत आहेत. रस्त्यावर सर्वत्र भटकी कुत्री फिरत असल्याने अपघाताला आमंत्रण मिळण्याची शक्यता आहे. विशेषतः दुचाकीस्वारांना ही मोठी डोकेदुखी ठरत आहे. यांचा बंदोबस्त करण्याची मागणी होत आहे.
येथील शहराच्या विविध भागात भटकी कुत्री फिरत असतात. कुत्री समुहाने फिरत असल्याने लहान मुले, महिला यांच्यासाठी धोकादायक बनले आहे. रात्रीच्यावेळी कुत्री रस्त्यावर बसलेली असतात. त्यामुळे वाहन चालवताना मोठी अडचण भासते. रात्री कुत्र्यांच्या भुंकण्याने नागरिकांची झोपमोड होते. पावसाळ्यात बसस्थानक, शाळा परिसर, मोकळ्या इमारत जागेत भटकी कुत्री आश्रयासाठी बसलेली असतात.
शाळेत लहान मुले जात असल्याने या भटक्या कुत्र्यांमुळे धोकादायक वाटत असते. भटक्या कुत्र्यांची उत्पत्ती वाढत असल्याने दिवसेंदिवस ही मोठी समस्या बनत चालली आहे. येथील बाजारपेठेत रात्रीच्यावेळी दुकानासमोर कुत्री बसलेली असतात. कुत्री घाण करीत असल्याने परिसरात अस्वस्थता असते. भटकी कुत्री चावा घेण्याचीही भिती असते. कुत्र्यांच्या त्रासाला नागरिक कंटाळून गेले आहेत. याचा बंदोबस्त करण्याची मागणी होत आहे.
अस्वच्छतेमुळे नागरिक त्रस्त
भटक्या कुत्र्यांमुळे परिसर सर्वत्र अस्वच्छ असतो. पावसामुळे दुर्गंधी पसरलेली असते. याचा त्रास पादचाऱ्यांना होतो. कुत्र्यांमुळे नागरिकांच्या घरापरिसरातही अस्वच्छता असल्याने नागरिक त्रस्त आहेत.
