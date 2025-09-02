खेडात जल्लोषी वातावरणात गणरायांना निरोप
खेडात गणरायांना निरोप
सकाळ वृत्तसेवा
खेड, ता. २ : गणपती बाप्पा मोरया या पुढच्या वर्षी लवकर या नामघोषात मंगळवारी (ता. २) पाच दिवसांच्या गौरी -गणपतींचे विसर्जन खेडमधील जगबुडी व नांरगी नदीच्या विसर्जन घाटावर मोठ्या उत्साहात पार पडले. गणेश चतुर्थीच्या दिवशी गणरायाचे घरोघरी उत्साहपूर्ण वातावरणात आगमन झाले. तमाम भक्तांचे आराध्य दैवत गणरायाचे गणेश चतुर्थीच्या दिवशी आगमन झाल्यानंतर आज पाच दिवसांचे गौरी-गणपती विसर्जन खेडमध्ये झाले.
खेडमधील १०५८० गणेशमूर्तीचे व ५५५० गौरीचे विसर्जन येथील जगबुडी व नारंगी नदीच्या विसर्जन घाटावर जल्लोषी वातावरणात झाले. शहरातील मुरली मनोहर गणेशोत्सव मंडळाच्या मूर्तीसह आणखी पाच सार्वजनिक गणपतीचे आज विसर्जन करण्यात आले. विसर्जनासाठी दोन्ही नद्यांच्या विसर्जन घाटावर नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणात गर्दी केली होती. आज सकाळपासूनच पावसाची रिमझिम सुरूच होती. त्यामुळे गणेशभक्तांना आपल्या लाडक्या गणरायाला विसर्जन घाटावर घेऊन जाताना कसरत करावी लागली. कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून खेड पोलिसांनी गर्दीच्या ठिकाणी बंदोबस्त ठेवला होता.