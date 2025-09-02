चिपळुणात ढोल ताशांच्या गजरात थाटात विसर्जन
ढोल-ताशांच्या गजरात गणरायाला निरोप
चिपळुणात विसर्जन घाटावर गर्दी; पालिकेचे नियोजन, सोहळा शांततेत
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. २ ः ढोल ताश्याचा गजर आणि गणपती बाप्पा मोरया, पुढल्या वर्षी लवकर या’ अशा जयघोषात, भावपूर्ण वातावरणात मंगळवारी (ता.२) गौरी गणपतींना निरोप देण्यात आला. यानिमित्ताने काही ठिकाणी पारंपरिक पद्धतीने ढोल-ताशाच्या गजरात मिरवणुका निघाल्या. तालुक्यात ३२ हजार गणपतींचे विसर्जन करण्यात आले.
शहरासह तालुक्यात गणेशोत्सवानिमित्ताने मुंबई, पुण्यातील चाकरमानी बहुसंख्येने दाखल झाले होते. यामुळे सर्वत्र भक्तिमय वातावरण झाले होते. मंगळवारी गौरी गणपतीचे विसर्जन वाजत गाजत व फटाक्यांची आतषबाजी करत मोठ्या उत्साहात करण्यात आले. विसर्जनावेळी शहरातील नागरिकांची गैरसोय होऊ नये, यासाठी पालिकेने विसर्जन घाटावर विशेष नियोजन केले होते. शहरातील १२ विसर्जन घाटाच्या ठिकाणी पालिकेच्या प्रत्येकी पाच सफाई कामगारांची नेमणूक केली होती. तसेच काही महत्त्वाच्या विसर्जन घाटाच्या ठिकाणी विद्युत रोषणाईचीही व्यवस्था केली होती. बाजारपुलासह बहादूरशेख नाका, गांधारेश्वर, रामतीर्थ तलाव, बायपास रोड, गोवळकोट आदी परिसरातील विसर्जन घाटाच्या ठिकाणी निर्माल्य कुंड ठेवण्यात आले होते. विसर्जन सोहळ्यासाठी नेहमी गजबजणारे बाजारपूल, बहाद्दूरशेख नाका येथील वाशिष्ठी पूल, गांधारेश्वर व रामतीर्थ तलावाचा परिसर चकाचक केला होता. त्यामुळे भाविकांमध्ये मोठा उत्साह दिसून आला.
शहर व परिसरात सायंकाळी ४ वाजल्यापासून गणरायाच्या विसर्जन सोहळ्यास सुरुवात झाली. त्यानंतर सायंकाळी उशिरापर्यंत हा सोहळा सुरू होता. गोवळकोट येथेही एकाचवेळी ३०० हून अधिक गौरी गणपतीमूर्तींची पारंपरिक विसर्जन मिरवणूक पाहण्यासाठी भाविक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. यावेळी गणरायासोबत गौरीचे वाशिष्ठी व शिवनदीत मोठ्या भक्तिभावाने विसर्जन करण्यात आले. याशिवाय पालिकेने केलेल्या आवाहनाला प्रतिसाद देत काहींनी कृत्रिम तलावात मूर्ती विसर्जित केल्या. विसर्जनावेळी गर्दी टाळण्यासाठी काही मंडळांनी जनजागृतीपर फलक उभारले होते. यानिमित्ताने विविध ठिकाणी चोख पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. यावर्षी पावसाने गणेश विसर्जन मिरवणुकीत व्यत्यय आणला नाही, त्यामुळे गणेशभक्तांमध्ये मोठा उत्साह पाहायला मिळाला. येथील उपविभागीय पोलिस अधिकारी बेले, पोलिस निरीक्षक फुलचंद मेंगडे यांनी शहर परिसरात चोख पोलिस बंदोबस्त ठेवला होता.
चौकट
बाजारपेठ बंद
गणेश विसर्जन निमित्ताने बहुतांशी बाजारपेठ बंद होती. यानिमित्ताने एसटी बस व अवजड वाहतूक बाजारपेठेतून बंद ठेवण्यात आली होती. त्यामुळे विसर्जन मिरवणुकीत मोठा उत्साह निर्माण झाला होता.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.