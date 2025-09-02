गणपती फोटो
केवळ फोटो
पुढच्या वर्षी लवकर या......
एकीकडे पाऊस आणि दुसरीकडे लाडक्या गणरायाला निरोप देण्यासाठी भक्तांची गडबड असे चित्र रत्नागिरी जिल्ह्यात ठिकठिकाणी पाहायला मिळत होते. ढोल-ताशांसह बेंजोच्या तालावर थिरकणाऱ्या तरूणाईचा आनंद गगनात मावेनासा झालेला होता. रत्नागिरीत मांडवी, भाट्ये किनारी विसर्जनासाठी लोकांची प्रचंड गर्दी होती. वाहतूक कोंडी होऊ नये आणि विसर्जन सुखरूप पार पडावे यासाठी पोलिसांनीही उत्तम नियोजन केले होते. आनंदमय वातावरणात लाडक्या गणरायाला निरोप देताना........पुढच्या वर्षी लवकर या.......असा जयघोष सुरू होता.
फोटो ओळी
मंडणगड ः गणरायासह गौराईंचे भक्तिपूर्ण वातावरणात मिरवणुकीने विसर्जन करताना गणेशभक्त.
मंडणगड ः गणरायाचे विसर्जन करताना भक्त.
खेड
खेड ः तालुक्यातील जगबुडी नदीपात्रात गणपती विसर्जन करताना भक्तगण.
रत्नागिरी
रत्नागिरी ः मांडवी किनारी गणराला निरोप देण्यासाठी झालेली गर्दी.
रत्नागिरी ः विसर्जनासाठी गणेशाची मूर्ती नेताना तरूण
रिक्षातून श्रींची मूर्ती नेताना भक्त
मांडवी किनारी जीवरक्षक समुद्रात विसर्जनासाठी
मांडवी किनारी निर्माल्य संकलन करताना पालिकेचे कर्मचारी
गणरायाला मनोभाव हात जोडताना भाविक
श्रींचे समुद्रात विसर्जन करताना तरूण
(मकरंद पटवर्धन, सकाळ छायाचित्रसेवा)
संगमेश्वर ः खाडीपट्टा परिसरात फुणगुस येथे खाडीकिनारी विसर्जनासाठी काढलेली मिरवणूक.
चिपळूण
चिपळूण ः बहादूरशेख नाक्याजवळील वाशिष्ठी नदीत विसर्जनासाठी झालेली गर्दी.
चिपळूण ः गणरायांसोबत गौरींना विसर्जनासाठी घेऊन जाताना महिला.
चिपळूण ः गोवळकोट येथे सामुहिक गणेश विसर्जनासाठी एकत्र आणलेल्या गणेशमूर्ती.
चिपळूण ः विसर्जनस्थळी महिलांनी फेर धरत गणेशवंदना केली.
लांजा
लांजा ः गणेशभक्तांना विसर्जनावेळी सूचना करताना लांजा पोलिस निरीक्षक निळकंठ बगळे आणि कर्मचारी.
लांजा ः गणेश विसर्जनापूर्वी गणरायाची आरती करताना भाविक.
