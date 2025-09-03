''बाप्पा मोरया''च्या जयघोषात सावंतवाडीत गणरायांना निरोप
सावंतवाडीः सात दिवसांच्या गणरायांचे विसर्जन करण्यात आले.
‘बाप्पा मोरया’च्या जयघोषात
सावंतवाडीत गणरायांना निरोप
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. ३ः भाद्रपद शुद्ध चतुर्थीला विधीवत पूजाअर्चा करत लाडक्या गणरायाची घरोघरी प्रतिष्ठापना केली होती. बाप्पाच्या आगमनाने सर्वत्र भक्तिमय वातावरणात झाले असून, काल (ता. २) सात दिवसांच्या गणरायाला भक्तिमय वातावरणात निरोप देण्यात आला.
‘गणपती बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या’च्या जयघोषात लाडक्या बाप्पाला निरोप देण्यात आला. सायंकाळनंतर मोती तलावात बाप्पांचे विसर्जन करण्यात आले. रात्री उशिरापर्यंत विसर्जन सुरू होते. ग्रामीण भागात देखील सात दिवसांच्या गणेशाला पुढच्या वर्षी लवकर येण्याचे वचन घेत जड अंतःकरणाने निरोप देण्यात आला.
भजन, आरती, फटाक्यांच्या जयघोषाने परिसर दणाणून गेला होता. रात्री उशिरा मोठ्या भक्तिभावाने गणरायाला निरोप देण्यात आला. मोती तलाव येथे विसर्जनस्थळी नगरपालिकेतर्फे खास आयोजन करण्यात आले. पोलिसांचाही कडक बंदोबस्त होता. पोलिस निरीक्षक अमोल चव्हाण यांची उपस्थित राहून पाहणी केली. गणरायाला निरोप देताना अनेकांचे डोळे पाणावले होते. गणेशभक्तांना कोणतीही समस्या भासू नये, यासाठी यंदाही चोख व्यवस्था केली होती.
