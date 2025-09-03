सुप्रिया धामापूरकर पैठणीच्या मानकरी
वालावलः ‘खेळ पैठणीचा’ विजेत्या सुप्रिया धामापूरकर यांना गौरविताना मनिषा वालावलकर. बाजूला महिला स्पर्धक व वालावलकर कुटुंबीय. (छायाचित्रः योगिता वालावलकर)
वालावलमधील स्पर्धाः विविध कार्यक्रमांना महिला, मुलांचा प्रतिसाद
सकाळ वृत्तसेवा
कुडाळ, ता. ३ः वालावल येथे आयोजित ‘खेळ पैठणीचा’ कार्यक्रमात कुडाळच्या सुप्रिया धामापूरकर विजेत्या ठरल्या. महिलांबरोबरच मुलांच्या कलागुणांना वाव देण्यासाठी आयोजित विविध कार्यक्रम व स्पर्धांना उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला.
गणेशोत्सवानिमित्त वालावल येथील वालावलकर कुटुंबियांच्या वतीने ‘सन्मान स्त्री शक्तीचा, सोहळा आनंदाचा, खेळू खेळ पैठणीचा’ कार्यक्रमाचे आयोजन मधुसूदन वालावलकर लीला सदन गावधडवाडी येथे करण्यात आले. ‘वस्त्र वेधा’च्या संचालिका योगिता वालावलकर, सामाजिक कार्यकर्ते संतोष वालावलकर आणि वालावलकर कुटुंबीय यांच्या वतीने या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले.
खेळ पैठणी कार्यक्रमाबरोबरच निवेदक समीर चऱ्हाटकर आणि वादक भाई तेरसे यांच्या सुरेल गायनाचा कार्यक्रम सुद्धा यावेळी पार पडला. महिलांच्या कलागुणांना वाव देण्याच्या दृष्टिकोनातून ग्रामीण भागातही ‘खेळ पैठणी’चा कार्यक्रम घेतला जावा, या उद्देशाने या कार्यक्रमाचे आयोजन गणेश चतुर्थीच्या निमित्ताने करण्यात आले. महिलांच्या कलागुणांबरोबरच त्यांच्या बुद्धिमत्तेला चालना देणारे विविध प्रश्न निवेदक चऱ्हाटकर यांनी उपस्थित केले. भाई तेरसे यांच्या वादनाने हा कार्यक्रम रंगतदार ठरला.
कार्यक्रमाच्या उद्घाटन प्रसंगी मधुसूदन वालावलकर, मनिषा वालावलकर, संतोष वालावलकर, योगिता वालावलकर, तन्वी शिंदे, संदीप शिंदे, तेजल वालावलकर, महेंद्र वालावलकर, उर्मिला घाडी, विनया घाडी, अक्षरा घाडी, मयुरी घाडी, कवी घाडी, पूजा घाडी, गायत्री घाडी, सविता वालावलकर, अनुष्का सावंत, सोहम वालावलकर, धारा वालावलकर, रुही वालावलकर आदींसह महिला मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या. स्पर्धेत महिलांनी उत्स्फूर्त सहभाग घेतला. या महिलांसाठी विविध स्पर्धा घेण्यात आल्या. कुडाळच्या सुप्रिया धामापूरकर पैठणीच्या मानकरी ठरल्या. त्यांना मानाची पैठणी मान्यवरांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आली. इतर सहभागी स्पर्धकांना भेटवस्तू देण्यात आल्या.
