खारेपाटणमध्ये मिरवणुकीने लाडक्या गणरायांना निरोप
खारेपाटणः गौरी गणपतींची विसर्जन मिरणूक काढण्यात आली.
खारेपाटणमध्ये मिरवणुकीने
लाडक्या गणरायांना निरोप
सकाळ वृत्तसेवा
तळेरे, ता. ३ : खारेपाटण परिसरात मंगळवारी (ता. २) उशिरापर्यंत घरगुती गौरी गणपतींचे विसर्जन भक्तिमय वातावरणात करण्यात आले. ‘मंगलमूर्ती मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या’ असा जयघोष करीत ढोलताशांच्या गजरात, फटाक्यांची आतषबाजी व गुलालाची उधळण करीत गणरायांचे विसर्जन करण्यात आले. त्यानंतर चाकरमानी परतीच्या प्रवासाला निघाले.
गणपती विसर्जनावेळी पावसाने उसंत घेतल्यामुळे मिरवणुकीत आबालवृद्धांसह महिलांनी आनंदाने सहभाग घेतला होता. गेले सात दिवस घराघरांत गणरायांच्या आगमनामुळे मंगलमय वातावरण तयार झाले होते. सातव्या दिवशी दुपारनंतर खारेपाटण बाजारपेठेमधून विसर्जन मिरवणुका काढण्यात आल्या. घोडेपाथर बंदर येथील शुक नदीच्या काठावर आरती व सामुदायिक पूजा करण्यात आली. मनोकामना पूर्ण होण्यासाठी गणरायाला नवस बोलण्यात आले. त्यानंतर जयघोष करीत गौरी गणपतींचे विसर्जन करण्यात आले. यावेळी ग्रामपंचायत कर्मचारी, पोलिस कर्मचारी उपस्थित होते.
चंद्रकांत मण्यार
नडगिवे ‘तंटामुक्त’
अध्यक्षपदी मण्यार
सकाळ वृत्तसेवा
तळेरे, ता. ३ : नडगिवे गावच्या महात्मा गांधी तंटामुक्त समिती अध्यक्षपदी येथील ग्रामस्थ चंद्रकांत मण्यार-पाटील यांची नुकतीच सर्वानुमते निवड करण्यात आली. त्यांच्या या निवडीबद्दल सर्व स्तरांतून अभिनंदन करण्यात येत आहे. नडगिवे ग्रामपंचायतीची ग्रामसभा नुकतीच सरपंच माधवी मण्यार यांच्या अध्यक्षतेखाली ग्रामपंचायत कार्यालयात झाली. यावेळी महात्मा गांधी तंटामुक्त समितीच्या अध्यक्षपदी मण्यार यांची निवड करण्यात आली. उपसरपंच भूषण कांबळे, ग्रामपंचायत सदस्य व ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
