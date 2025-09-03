नव्या स्वरूपात वाचनालय सज्ज होणार
नव्या स्वरूपात ‘नगर वाचनालय’ सज्ज होणार
अॅड. दीपक पटवर्धन ः पुस्तकांना बार कोड, वाचकांना पुस्तक निवडीचे स्वातंत्र्य
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. ३ : द्विशतकाकडे वाटचाल करणारे रत्नागिरी (जिल्हा) नगर वाचनालय नव्याने सज्ज होत आहे. २ ऑक्टोबर विजयादशमी ते दीपावली पाडवा या दरम्यान वाचनमंदिर नवे रूप घेऊन आपले काम सुरू करेल. नव्या स्वरूपात ग्रंथमांडणी करण्याचा प्रयत्न आहे. पुस्तकांना बार कोडिंग करण्याचा प्रकल्प हाती घ्यायचा आहे. वाचकांची वाचनसाधना, वाचनदर्जा अभ्यासून निवडक वाचकांना ग्रंथदालनात थेट प्रवेश देऊन पुस्तक निवडीचं स्वातंत्र्य देण्यासाठी योजना तयार करत आहे, अशी माहिती वाचनालयाचे अध्यक्ष अॅड. दीपक पटवर्धन यांनी दिली.
त्यांनी सांगितले की, प्रत्येक वाचकाला वाचनकक्षात शांतपणे बसून किमान ५०० पुस्तके हाताळता येतील, अशी आसनव्यवस्था पुस्तक मांडणी करण्यात येईल. नवी पुस्तक खरेदी करता येतील, असा एक कक्ष दर्शनी भागात ठेवावा, असाही विचार सुरू आहे. ज्ञानपीठ सन्मानप्राप्त काही लेखकांचे फोटो, माहिती आणि साहित्यकृतीसाठी विशेष मांडणी असावी, असा प्रयत्न आहे. नवीन ग्रंथ ठळकपणे दिसावेत, असा डिजिटल बोर्ड प्रस्तावित आहे. मराठी साहित्यविश्वाची शान ठरलेल्या ग्रंथकृती विशेष मांडणी करून या अजरामर साहित्यकृतींचा सन्मान केला जाईल. अॅड. पटवर्धन म्हणाले की, स्वा. सावरकर यांचे आणि त्यांच्याविषयीचे साहित्य याचे दालन असावे तसेच पावस येथील स्वामी स्वरूपानंद यांचे साहित्यदालन होण्याकरिता प्रयत्न आहे. बालवाचकांसाठी स्वतंत्र दालन अशी वैविध्यपूर्ण मांडणी नवीन संचात होईल.
चौकट
ग्रंथसंपदा दोन लाखांवर नेणार
ग्रंथालयात १ लाख १५ हजारांची ग्रंथसंपदा असून, ती दोन लाखांवर नेण्यासाठी विशेष उपक्रम राबवण्यात येणार असल्याचे अॅड. पटवर्धन यांनी सांगितले. ई-रीडिंगसाठी व्यवस्था वाचनालयात उपलब्ध केली जाईल. अशा अनेक सुविधा संकल्पना राबवत रत्नागिरी (जिल्हा) नगर वाचनालय नव्या रूपात अद्ययावत स्वरूपात चालू करण्यात येणार आहे.
