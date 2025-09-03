चिपळूण-चिपळुणातील प्रभाग रचनेवर १९ हरकती
चिपळुणला प्रभाग रचनेवर १९ हरकती
आज सुनावणी; प्रभाग ५ व १० मधून अधिक अर्ज
चिपळूण, ता. ३ ः आगामी नगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर प्रभाग रचना जाहीर करण्यात आली होती. त्यावर एकूण १९ हरकती दाखल झाल्या आहेत. त्यामध्ये शहरातील प्रभाग ५ व १० मधून सर्वाधिक हरकती नोंदवण्यात आल्या आहेत. या हरकतींवर गुरूवारी (ता. ४) सकाळी ११ वाजता शहरातील इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्रात सुनावणी होणार आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचे वारे जोरदार वाहू लागले आहेत. त्या अनुषंगाने चिपळूण पालिकेने तयारी सुरू केली आहे. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर काही दिवसांपूर्वी प्रभाग रचना जाहीर केली होती. त्यावर ३० ऑगस्टपर्यंत हरकती नोंदवण्याचे आवाहन केले होते. त्यानुसार शहरातील विविध प्रभागातून १९ हरकती दाखल झाल्या आहेत; मात्र शहरातील वाणीआळी परिसरातील प्रभाग ५ व रॉयलनगर परिसरातील प्रभाग १० मधून जास्त प्रमाणात हरकती आल्या आहेत. त्यावर मुख्याधिकारी विशाल भोसले यांच्या उपस्थितीत सुनावणी होणार आहे. नव्याने केलेल्या प्रभागरचनेत पूर्वीपेक्षा एक प्रभाग वाढला आहे. त्यामुळे नव्याने दोन नगरसेवकांची भर पडणार आहे. त्यामुळे शहरातील १४ प्रभागातून २८ नगरसेवक निवडून जाणार आहेत. शहरातील मध्यवर्ती भागातील प्रभाग रचना कायम ठेवण्यात आली आहे. यापूर्वी १३ प्रभागांमधून २६ नगरसेवकांची जनतेतून निवड करण्यात येत होती. या वेळी ४३२२ मतदार संख्या असलेला पेठमाप हा सर्वात मोठा प्रभाग ठरणार आहे, तर ३५१८ लोकसंख्या असलेला पागमळा-विरेश्वर कॉलनी प्रभाग सर्वात लहान ठरला आहे.
