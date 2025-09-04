मुंबई-गोवा महामार्गावर चिपळूणमध्ये वाहतूक कोंडी
- rat४p६.jpg-
२५N८९३८७
चिपळूण ः मुंबई-गोवा महामार्गावर पाग पॉवरहाऊसपासून लागलेल्या वाहनांच्या रांगा.
परतीचा प्रवास ठरला कोंडीचा...
चिपळूणमधील पाग पॉवरहाऊसपासून वाहनांच्या रांगा
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. ४ ः गौरी-गणपती विसर्जनानंतर चाकरमान्यांचा परतीचा प्रवास बुधवारपासून सुरू झाला आहे. त्यामुळे काल (ता. ३) रात्री मुंबई-गोवा महामार्गावर चिपळूणमध्ये प्रचंड वाहतूककोंडी झाली होती. चिपळूण शहरातील पाग पॉवरहाऊस ते बहादूरशेख नाका या दरम्यान महामार्गावर वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या. अनेक वाहनचालक या कोंडीत अडकून पडले.
गणेशोत्सव साजरा करून परतलेल्यांमध्ये रत्नागिरी जिल्ह्यातीलच नव्हे तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील चाकरमानीही खासगी गाड्या, बसेसद्वारे मुंबई, पुण्याकडे परतू लागले आहेत. चाकरमान्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने वाहतुकीवरील ताणही वाढला आहे. चाकरमान्यांच्या सोयीसाठी कोकण रेल्वेकडून जादा गाड्या तसेच चिपळूण ते पनवेल अशा मेमो गाड्या सोडण्यात आल्या आहेत याशिवाय एसटी महामंडळाच्या हजारो गाड्याही फेऱ्या मारत आहेत. तरीदेखील खासगी वाहनांची संख्या जास्त असल्यामुळे महामार्गावरील वाहतूककोंडी टाळता आली नाही. चिपळूण मध्यवर्ती बसस्थानक परिसरातही मोठ्या प्रमाणात एसटी बसेस सोडल्याने वाहतूक ठप्प झाल्याचे चित्र पाहायला मिळाले. अचानक वाढलेल्या वाहनांच्या संख्येमुळे शहरात आणि महामार्गावर काही तास कोंडी कायम राहिली.
---
चौकट
११ तासांचा प्रवास
महामार्गावर होत असलेल्या वाहतूककोंडीचा फटका मुंबईहून येणाऱ्या वाहनचालकांनाही बसलेला आहे. काल रात्री मुंबईहून आलेल्या वाहनचालकांना ११ तास मुंबई ते रत्नागिरी प्रवास करावा लागला. त्यात रायगडमधील काही चौक आणि रत्नागिरीतील खेड, चिपळूण, संगमेश्वर पट्ट्यात विलंब झाला आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.