वालावलः येथील सामाजिक कार्यकर्ते संतोष वालावलकर यांच्या निवासस्थानी श्री गणरायासमोर पेंडूर सातवायंगणी येथील ओंकार भजन मंडळाचे भजन पार पडले. (छायाचित्रः सोहम वालावलकर)
भक्तीचा वारसा जोपासणारे ओंकार भजन मंडळ
तीन पिढ्यांपासून अखंड परंपरा; उभे राहून तासनतास केले जाते भजन
सकाळ वृत्तसेवा
कुडाळ, ता. ४ ः भक्तीचा वारसा आणि परंपरेचा ठेवा जोपासणारे पेंडूर सातवायंगणी येथील ओंकार भजन मंडळ गेली तीन पिढ्या अखंडितपणे वारकरी भजनाची सेवा करत आहे. उभे राहून केले जाणारे हे भजन गणेशोत्सवाला वेगळा अध्यात्मिक साज चढवते.
पेंडूर सातवायंगणी येथील ओंकार भजन मंडळ गणेशोत्सव, नवरात्रोत्सव तसेच इतर सार्वजनिक ठिकाणी होणाऱ्या कार्यक्रमात वारकरी भजन सादर करून भक्तिमय वातावरण रंगवते. किमान ५० कलाकारांचा सहभाग या मंडळाच्या भजन सोहळ्यात असतो. नुकताच यांचा कार्यक्रम वालावल (ता. कुडाळ) येथील सामाजिक कार्यकर्ते संतोष वालावलकर यांच्या निवासस्थानी श्री गणरायासमोर पार पडला.
यावेळी मंडळाचे शुभम वैद्य व मनोज वैद्य यांनी सांगितले की, ‘गेली कित्येक वर्षे आमचे मंडळ उभे राहून तासनतास वारकरी भजन करण्याची परंपरा जोपासत आहे. जमिनीवर न बसता केले जाणारे हे भजन ही आमची खासियत आहे. गजराच्या तालावर भक्त नाचतही नामस्मरण करतात.’ या मंडळात वैद्य, नरसे, हर्जी, शिरोडकर, नाईक, माणगावकर घराण्यातील कलाकार सक्रिय असून गणेशोत्सव काळात मुंबईतील चाकरमानीही गावात परतून सहभागी होतात. तबल्यावर समीर वैद्य, पखवाजवर अनिल वैद्य तर टाळाच्या निनादात तीस ते पस्तीस जणांचा सहभाग असतो. युवा वर्गाबरोबरच ज्येष्ठांचा सहभागही मोठ्या संख्येने असतो. भविष्यात वारकरी वेशभूषेत ही कला सादर करण्याची आमची योजना असल्याचे वैद्य बंधूंनी सांगितले. या सर्व कलावंतांचा गौरव ज्येष्ठ ग्रामस्थ मधुसूदन वालावलकर यांच्या हस्ते करण्यात आला. यावेळी मनीषा वालावलकर, संतोष वालावलकर, योगिता वालावलकर आदी उपस्थित होते.
