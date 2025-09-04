रत्नागिरी जिल्हाधिकाऱ्यांची विशाल परबांनी घेतली भेट
swt45.jpg
89440
रत्नागिरीः येथील जिल्हाधिकारी एम. देवेंदर सिंह यांची विशाल परब यांनी भेट घेतली. यावेळी उपस्थित ॲड. अनिल निरवडेकर.
रत्नागिरी जिल्हाधिकाऱ्यांची
विशाल परबांनी घेतली भेट
सावंतवाडी, ता. ४ः रत्नागिरी जिल्हा दौऱ्यात भाजप नेते विशाल परब यांनी जिल्हाधिकारी एम. देवेंदर सिंह यांची गणेशचतुर्थी निमित्त सदिच्छा भेट घेतली. या भेटीत भाजपचे ज्येष्ठ पदाधिकारी ॲड. अनिल निरवडेकर उपस्थित होते.
गणेशोत्सवानिमित्त श्री. परब यांनी रत्नागिरीतील कार्यकर्ते व पदाधिकारी यांच्या घरी गणेशदर्शनासाठी गाठीभेटींचा दौरा आयोजित केला होता. त्याच दरम्यान त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन शुभेच्छा दिल्या. श्री. परब आणि ॲड. अनिल निरवडेकर यांनी जिल्हाधिकारी सिंह यांना पुष्पगुच्छ देत गणेशचतुर्थीच्या शुभेच्छा दिल्या.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.