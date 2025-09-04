खारेपाटण महामार्गावर चाकरमान्यांची लगबग
खारेपाटणः येथे महामार्गावर लागलेल्या खासगी बसेसच्या रांगा.
परतीचा प्रवासः एसटी, खाजगी गाड्यांच्या लांबच लांब रांगा
सकाळ वृत्तसेवा
तळेरे, ता. ४ः गणेशोत्सवाच्या उत्साहात कोकणात आलेले मुंबईकर चाकरमानी आता परतीच्या प्रवासाला निघाले आहेत. गेल्या दोन दिवसांपासून खारेपाटण व तळेरे परिसरातील मुंबई–गोवा राष्ट्रीय महामार्गावर एस. टी. बस तसेच खाजगी गाड्यांच्या लांबच लांब रांगा लागल्याचे चित्र दिसून आले.
विशेषतः गौरी गणपती विसर्जनानंतर बहुतांश चाकरमानी परतीचा मार्ग धरतात. मिळेल त्या वाहनाने मुंबई गाठण्याची धावपळ सुरू झाली असून खारेपाटण एस. टी. स्थानक परिसरात प्रवाशांची प्रचंड गर्दी झाली आहे.
खाजगी ट्रॅव्हल्सच्या गाड्याही अतिरिक्त फेऱ्या मारताना दिसल्या. प्रवाशांना साधारण १५०० ते २००० रुपये तिकीटदराने मुंबईकडे प्रवास करावा लागत असल्याची माहिती समोर आली. या प्रचंड गर्दीमुळे खारेपाटण परिसर अक्षरशः गजबजून गेला असून एस.टी. महामंडळाने प्रवाशांच्या सोयीसाठी जादा बसगाड्या सोडल्या आहेत. स्वतःच्या वाहनांसह खाजगी आरामगाड्या आणि एस.टी. सर्वच गाड्या ‘हाऊसफुल’ झाल्या होत्या. चाकरमानींचे नेहमीप्रमाणे नियोजन ठरलेले असल्याने गौरी विसर्जनानंतर ते परत मुंबईकडे निघाले, जेणेकरून दुसऱ्या दिवशी पुन्हा कामावर रुजू होता येईल.
यादरम्यान खाजगी वाहनांचे तिकिटदर काही पटींनी वाढल्याचेही दिसले. तर, ज्येष्ठ नागरिक व महिला सन्मान योजनेमुळे एस.टी. प्रवासालादेखील चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. नव्याने दाखल झालेल्या एस.टी. बसमुळे प्रवाशांचा प्रवास अधिक सुखकर झाल्याचे समाधान प्रवाशांनी व्यक्त केले. दरम्यान, मुंबई–गोवा राष्ट्रीय महामार्गाचे काम लवकर पूर्ण करावे, अशी मागणीही प्रवाशांकडून होत आहे.