आदर्श शिक्षक पुरस्कार जाहीर
डॉ. केतनकुमार चौधरी, अनया अभ्यंकर, इंद्रजित वळवी, प्रज्ञा सुर्वे, डॉ. दबीर पठाण, सायली राजवाडे, स्वाती पोटफोडे.
‘लायन्स’चे शिक्षक पुरस्कार जाहीर
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. ४ : रत्नागिरी शहरामध्ये शिक्षणक्षेत्रात आदर्श आणि उत्तम कामगिरी करणाऱ्या शिक्षकांना दरवर्षी लायन्स क्लब ऑफ रत्नागिरीतर्फे आदर्श शिक्षक पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात येते. यावर्षीचे पुरस्कार आज जाहीर करण्यात आले. लवकरच या पुरस्कारांचे वितरण मान्यवरांच्या उपस्थितीत करण्यात येणार आहे.
पुरस्कार प्राथमिक विभाग, माध्यमिक विभाग आणि महाविद्यालय विभागामध्ये देण्यात येणार आहेत तसेच अंगणवाडी, बालवाडी, शास्त्रविभाग या विभागातही हे पुरस्कार देण्यात येतात. शिक्षण समिती अध्यक्ष शिल्पा पानवलकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली पुरस्कारप्राप्त शिक्षकांची निवड करण्यात आली. यामध्ये प्राथमिक विभागात सायली राजवाडे (मुख्याध्यापिका, ल. ग. पटवर्धन प्राथमिक विद्यामंदिर), माध्यमिक विभागात अनया अभ्यंकर (शिर्के प्रशाला), महाविद्यालयीन विभागात डॉ. केतनकुमार चौधरी (फिशरिज इंजिनिअरिंग कॉलेज) यांना सीए हेरंब पटवर्धन पुरस्कृत ल. ग. पटवर्धन स्मृती पुरस्कार देण्यात येणार आहे. या पुरस्काराचे स्वरूप स्मृतीचिन्ह आणि रोख रक्कम, शाल, श्रीफळ असे आहे.
लायन्स क्लबतर्फे अन्य पुरस्कारांमध्ये (कै.) अविनाश मोरे स्मृतीप्रीत्यर्थ साक्षी धुरी पुरस्कृत अंगणवाडी सेविका स्वाती पोटफोडे (शिंदेवाडी, पावस) यांची निवड करण्यात आली. बालवाडी शिक्षक विभागामध्ये शिल्पा पानवलकर पुरस्कृत (कै.) राजश्री दत्तात्रय गडकरी स्मृतीप्रीत्यर्थ प्रज्ञा सुर्वे (ल. ग. पटवर्धन बालवाडी विभाग) यांना देण्यात येणार आहे. पै. हुसेन खान फडनाईक स्मृती पुरस्काराकरिता डॉ. दबीर पठाण (मत्स्य महाविद्यालय) यांची निवड झाली आहे. हा पुरस्कार ॲड. शबाना वस्ता यांनी पुरस्कृत केला आहे. शास्त्र विषय विभागामध्ये (कै.) सौ. अलका देव स्मृतीप्रीत्यर्थ इंद्रसिंग वळवी (फाटक हायस्कूल) यांची निवड झाली आहे. हा पुरस्कार डॉ. शिवानी पानवलकर यांनी पुरस्कृत केला आहे.
