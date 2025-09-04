टुडे पान एक मेन-जिल्ह्यातील २३ धरणे पुर्ण भरली
सावंतवाडी ः तालुक्यातील सांगेली-सनमटेंब येथील लघु धरण पूर्ण क्षमतेने वाहत आहे.
जिल्ह्यातील २३ धरणे पुर्ण भरली
उपयुक्त पाणीसाठा ९१.१७ ः ६ प्रकल्पांमध्ये ९० टक्केपेक्षा अधिक साठा
सकाळ वृत्तसेवा
वैभववाडी, ता. ३ ः जिल्ह्यातील ४२ प्रकल्पांपैकी २३ प्रकल्प १०० टक्के भरले असून ६ प्रकल्पात ९० टक्केपेक्षा पाणीसाठा झाला आहे. जिल्ह्यातील प्रकल्पातील उपयुक्त पाणीसाठा ९१.१७ टक्केवर पोहोचला आहे.
जिल्ह्यात १६ ऑगस्टपासून मुसळधार पाऊस सुरू होता. दहा-बारा दिवस जिल्ह्याला मुसळधार पावसाने झोडपून काढले. धरणक्षेत्रात देखील पावसाची झोड कायम होती. त्यामुळे धरणांमध्ये येणाऱ्या पाण्याची आवक मोठी होती. जिल्ह्यातील प्रकल्पांमध्ये चांगला पाणीसाठा झाला आहे. सिंधुदुर्गात दोन मोठे, तीन मध्यम आणि ३७ लघुसिंचन प्रकल्प आहेत. तिलारी विद्युत प्रकल्पात ९६.६२ टक्के तर तिलारी आंतरराज्य प्रकल्पात ९६.४४ इतका पाणीसाठा आहे. कोर्ले सातेंडी हा मध्यम प्रकल्प पूर्णतः भरला आहे. अरूणा मध्यम प्रकल्पात ८५.३९ टक्के तर देवधर प्रकल्पात ८५.०७ पाणीसाठा आहे. जिल्ह्यात एकूण ३७ लघुसिंचन प्रकल्प आहेत. त्यामुळे २२ प्रकल्प पुर्णतः भरले आहेत. यामध्ये शिवडाव, तरंदळे, आडेली, आंबोली, चोरगेवाडी, हातेरी, माडखोल, निळेली, सनमटेंब, तळेवाडी डिगस, दाभाचीवाडी, पावशी, शिरवल, पुळास, वाफोली, हरकुळ, ओसरगाव, ओझरम, तिथवली, लोरे, कारिवडे या लघु प्रकल्पांचा समावेश आहे. काही प्रकल्पांमध्ये ९० टक्केपेक्षा अधिक पाणीसाठा आहे.
चौकट
* एकूण प्रकल्प - ४२
* १०० टक्के भरलेले - २३
* ९० ते ९९ टक्केपर्यत भरलेले - ६
* ८० ते ९० टक्के भरलेले - ४
* ५० ते ६० टक्के भरलेले - ५
* ० ते १५ टक्के भरलेले - ३
