फणसगाव आरोग्य केंद्रास घरत यांच्याकडून साहित्य
swt412.jpg
89466
फणसगावः येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्राला साहित्य वाटप करताना विजय घरत, महेश नारकर, बाबू आडिवरेकर, डॉ. प्रतीक राजपुरे व आदी.
फणसगाव आरोग्य केंद्रास
घरत यांच्याकडून साहित्य
तळेरे, ता. ४ः ‘जनसेवा हीच ईश्वर सेवा’ या ध्येयातून शिवसेना मलबार हिलचे माजी शाखा प्रमुख व कट्टर राणे समर्थक विजय घरत यांनी फणसगाव प्राथमिक आरोग्य केंद्राला आवश्यक वैद्यकीय साहित्य भेट दिले.
साहित्य सुपूर्द कार्यक्रम देवगड भाजप मंडलाध्यक्ष महेश (बंड्या) नारकर यांच्या हस्ते झाला. यावेळी वैद्यकीय अधिकारी डॉ. प्रतीक राजपुरे, डॉ. जागृती पवार, ग्रामपंचायत सदस्य कृष्णकांत (बाबू) आडिवरेकर, अक्षय बांदिवडेकर, आरोग्य कर्मचारी व ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. आरोग्य केंद्राला लॉकर्स, आय. व्ही. स्टॅण्ड, ब्लड प्रेशर मॉनिटर यांसारखे आवश्यक साहित्य देण्यात आले.
मत्स्य व्यवसाय व बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही रुग्णसेवा करण्यात आली असून, पुढेही अशीच समाजसेवा करण्याचा संकल्प आहे, असे श्री. घरत यांनी यावेळी सांगितले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.