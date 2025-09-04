गजानन रेवडेकरांचा लालबाग येथे गौरव
लालबागः येथे गजानन रेवडेकर यांचा वैष्णव चॅरिटेबल आणि मेडिकल ट्रस्टच्यावतीने गौरव करण्यात आला.
तळेरे, ता. ४ः नांदगावचे सुपुत्र व नांदगाव विकास मंडळाचे संस्थापक अध्यक्ष गजानन रेवडेकर यांचा वैष्णव चॅरिटेबल व मेडिकल ट्रस्टतर्फे लालबागचा राजा गणेशोत्सव परिसरात विशेष सत्कार करण्यात आला.
संत जगनाडे महाराज चौक येथे ट्रस्टने उभारलेल्या मोफत प्राथमिक उपचार केंद्रात हा कार्यक्रम पार पडला. यावेळी ट्रस्टचे लालबाग विभाग अध्यक्ष शामराव शिंदे व डॉ. अनिल सिंग यांच्या हस्ते खरा वैष्णव तुकोबाराय विशेषांक २०२५ प्रदान करून रेवडेकरांचा सत्कार करण्यात आला. या प्रसंगी ट्रस्टचे सेवेकरी संतोष नलवडे, अश्विनी घाडगे, ईशान पांचाळ आणि शांताराम डफळे उपस्थित होते. रेवडेकर यांनी लालबाग, चिंचपोकळी, सातरस्ता, भायखळा तसेच सिंधुदुर्ग भागात सामाजिक कार्य केले आहे. त्यांच्या योगदानाची दखल घेत ट्रस्टने हा गौरव सोहळा आयोजित केला होता.
दरम्यान, हा सन्मान माझा नसून माझ्या सर्व सहकाऱ्यांचा आहे. माझ्या समाजकार्यातील खरी प्रेरणा माझ्या पत्नीमुळे मिळाली. गेल्या पन्नास वर्षांहून अधिक काळ शैक्षणिक, धार्मिक, सांस्कृतिक व सामाजिक क्षेत्रात कार्य करण्याची संधी लाभली, त्याचेच हे फळ आहे, असे रेवडेकर यांनी सांगितले.
