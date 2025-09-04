कुंभारमाठ-गोवेकरवाडी रस्ता की खड्डा ?
कुंभारमाठ ः गोवेकरवाडी रस्त्याची दुरवस्था झाली असून ये-जा करणारी वाहने रस्त्यात रुतत आहेत.
कुंभारमाठ-गोवेकरवाडी
रस्ता की, खड्डा ?
ग्रामपंचायतीचे दुर्लक्ष ः ग्रामस्थांकडून आंदोलनाचा इशारा
सकाळ वृत्तसेवा
मालवण, ता. ४ : तालुक्यातला कुंभारमाठ-गोवेकरवाडी हा रस्ता म्हणजे रस्ता कमी आणि लोकांच्या सहनशक्तीची चाचणी जास्त आहे. गेली तीन वर्षं गावकरी रोज नवा ‘अडथळा शर्यतीचा सराव’ करतात. एखाद्या क्रीडा स्पर्धेसाठी सरकार त्यांना तयार करतंय की काय, असा प्रश्न पडतो.
ग्रामपंचायतीला वारंवार सांगूनही काहीच हालचाल नाही. निवडणुकीच्या वेळी ग्रामपंचायत हेच लोकांचे ‘देव’ असतात आणि निवडून आल्यावर ग्रामस्थ म्हणजे ‘भक्तांची गर्दी’. एकदा नमस्कार झाला की, काम तमाम.
गणेशोत्सवाच्या काळात ग्रामपंचायतीने दिमाखात उपाय केला. खड्ड्यात माती टाकली. आता खड्डे तरी बुजले नाहीत, पण रस्त्याने ‘शेतकरी’ म्हणून नवीन ओळख मिळवली. कारण पावसाने ती माती चिखलात बदलली आणि रस्त्याने शेताच्या बांधासारखं रूप धारण केलं. आता या रस्त्यावरून चालताना लोकांना वाटतंय, आपण गाडी काढतोय की, बैलगाडीतून जातोय.
गावकरी म्हणतात, ‘दररोज गाड्या रुततात. आम्ही ओढून काढतो. ग्रामपंचायतीला मात्र हेच नवीन रोजगार हमी योजनेचं काम वाटतं.’ अपघाताची शक्यता तर अशी की, विमा कंपन्यांनी या रस्त्याला स्वतंत्र पॉलिसी सुरू केली तरी हरकत नाही.
ग्रामस्थांनी शेवटी ठरवलंय, ‘जर पंचायत हलली नाही, तर आम्ही पंचायतीसमोर उपोषणाला बसणार.’ म्हणजे थोडक्यात — रस्त्याचं खड्डे बुजवायचे राहिले तरी पोटाचे खड्डे बुजवले जातील, अशी वेळ येऊ नये म्हणून हा इशारा.
आता पाहायचं एवढंच की, ग्रामपंचायतीला गावकऱ्यांचा रस्ता दिसतो का की, पुढच्या निवडणुकीपर्यंत लोकांनी चिखलातूनच मार्ग काढावा, हीच त्यांची अपेक्षा आहे!
