महान परिसरात झाड कोसळले
महानः गांगेश्वर मंदिर लगतच्या रस्त्यावर पडलेले झाड जेसीबीच्या साहाय्याने हटविण्यात आले.
महान परिसरात
झाड कोसळले
सकाळ वृत्तसेवा
मालवण, ता. ४ : तालुक्यातील महान येथील गांगेश्वर मंदिर नदीचे मोठे वडाचे झाड आज सकाळी ६.३० वाजण्याच्या दरम्यान कोसळल्याची घटना घडली. या घटनेची माहिती मिळताच पोलीस पाटील संदीप शिंदे यांनी स्थानिक ग्रामस्थांच्या सहकार्याने रस्त्यावर पडलेले झाडाच्या फांद्या बाजूला करून वाहतूक जाण्यासाठीचा मार्ग मोकळा करून दिला.
त्यानंतर बांधकाम विभागाचे गावित यांनी घटनास्थळी पोहचून जेसीबीच्या सह्यायाने उर्वरित झाड रस्त्याच्या बाजूला केले. महान गावामध्ये अजूनही रस्त्यालगत वडाची व इतर झाडे धोकादायक बनली आहेत. तसेच प्राथमिक शाळा महान याला लागून असलेले वडाचे झाड धोकादायक स्थितीत आहे. याबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागाने तात्काळ लक्ष द्यावे अशी मागणी ग्रामस्थांमधून करण्यात येत आहे.
