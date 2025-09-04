प्राची परब, श्रद्धा चव्हाण यांना आदर्श शिक्षिका पुरस्कार जाहीर
swt418.jpg
प्राची परब
प्राची परब
swt419.jpg
89539
श्रद्धा चव्हाण
प्राची परब, श्रद्धा चव्हाण आदर्श शिक्षिका
महाराष्ट्र राज्य खासगी प्राथमिक महासंघाच्या सिंधुदुर्ग शाखेचे पुरस्कार जाहीर
सकाळ वृत्तसेवा
मालवण, ता. ४ : महाराष्ट्र राज्य खासगी प्राथमिक महासंघ, जिल्हा शाखा सिंधुदुर्ग यांच्या वतीने देण्यात येणारे ''आदर्श शिक्षिका'' आणि ''आदर्श शाळा'' पुरस्कार नुकतेच जाहीर करण्यात आले आहेत. या वर्षीचे पुरस्कार मालवण येथील शिक्षिका आणि सावंतवाडी येथील एका शाळेला प्रदान केले जाणार आहेत. यात एस. एस. कुडाळकर प्राथमिक शाळेच्या मुख्याध्यापिका प्राची परब यांना माजी जिल्हा परिषद अध्यक्षा सरोज शिवाजी परब पुरस्कृत आदर्श शिक्षिका पुरस्कार जाहीर झाला आहे. तर, एम. एम. परुळेकर प्राथमिक शाळा, मालवणच्या ज्येष्ठ शिक्षिका श्रद्धा चव्हाण यांना संघटनेच्या वतीने दिला जाणारा योगेश विनायक कसालकर स्मृती विनया विनायक कसालकर पुरस्कृत क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले आदर्श शिक्षिका पुरस्कार जाहीर करण्यात आला आहे.
या पुरस्कारांमध्ये महावस्त्र, श्रीफळ, पुष्पकरंडक, सन्मानचिन्ह आणि सन्मानपत्र यांचा समावेश आहे. या दोन्ही शिक्षिकांच्या योगदानाचा गौरव या पुरस्कारांच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहे. याव्यतिरिक्त रामचंद्र भगवान चौकेकर स्मरणार्थ गणपत रामचंद्र चौकेकर पुरस्कृत आदर्श शाळा पुरस्कार सावंतवाडी तालुक्यातील आंबेगाव, म्हारकाटेवाडी येथील खासगी प्राथमिक शाळेला जाहीर करण्यात आला आहे. शिक्षण क्षेत्रात उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या शाळांना प्रोत्साहन देण्यासाठी हा पुरस्कार दिला जातो. गेल्या वीस वर्षांपासून हे पुरस्कार सातत्याने दिले जात आहेत. या सर्व पुरस्कार विजेत्यांचे अभिनंदन संघटनेचे अध्यक्ष गणपत चौकेकर, सचिव राजन नार्वेकर, दर्शना गुळवे, शांताराम जंगले, प्रदीप सावंत, सचिन तुळसुलकर, तुषार गोसावी यांनी केले आहे. लवकरच एका विशेष समारंभात मान्यवरांच्या हस्ते या पुरस्कारांचे वितरण केले जाणार आहे.
