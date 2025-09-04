-संगमेश्वरमध्ये महामार्गावर वाहतूक कोंडी कायम
-rat४p३१.jpg-
२५N८९५२६
संगमेश्वर ः महामार्गावर संगमेश्वर येथे वाहनांच्या रांगा.
-----
संगमेश्वरमध्ये वाहतूक कोंडी कायम
मानसकोंड ते शास्त्रीपूल ; रस्त्यावरील असंख्य खड्ड्यांमुळे वाहनचालक हैराण
सकाळ वृत्तसेवा
संगमेश्वर, ता. ४ ः संगमेश्वर तालुक्यातील शास्त्रीपूल ते गणेशकृपा हॉटेलपर्यंत एकेरी वाहतूक सुरू असल्याने पुन्हा वाहतूक कोंडी होत आहे.
मुंबईकडे जाताना गणेशकृपा हॉटेल ते शास्त्रीपूलदरम्यान एकेरी वाहतुकीचा रस्ता असल्याने मानसकोंडपासून वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागत आहेत. मानसकोंड व काहीवेळा स्वाद हॉटेलपासून शास्त्रीपुलापर्यंत पोहचण्यासाठी २.३० ते ३ तास लागत आहेत. मुंबई, पुणेस्थित कोकणवासियांना शहरात पोहचण्याची प्रत्येकालाच घाई असल्याने प्रत्येकजण पुढे पुढे जाण्याच्या नादात ही परिस्थिती निर्माण होत आहे. एकतर, रस्त्याला असंख्य खड्डे व एकेरी वाहतूक यामुळे वाहनचालक पुरते हैराण झाले आहेत.
संगमेश्वर येथील सुरू असलेल्या पुलाच्या कामामुळे ही वाहतूक कोंडी होण्यास कारण ठरत आहे. या पुलाचे काम कूर्मगतीने सुरू असल्याने या ठिकाणी वाहतूक व्यवस्थापनाचा बोजवारा उडाला आहे. येथील पोलिसांची दमछाक झालेली पाहायला मिळत आहे. संगमेश्वर येथील पुलावरचे काम खरंतर अत्यंत जलदगतीने कालमर्यादेत होण्याची गरज होती; पण याकडे ना कंपनी गांभीर्याने घेते आहे ना प्रशासन.
चौकट
आश्वासनाची पूर्तता होणार का?
गेली १५ वर्षे कोकणवासीय मुंबई व पुणेकरांना हा त्रास सहन करावा लागत आहे. रस्ता यावर्षी पूर्ण होईल, अशी नेहमीच प्रत्येकवर्षी आश्वासने व घोषणा केल्या जातात. यावर्षीच्या गणेशोत्सवातील खड्ड्यातील प्रवास शेवटचा असेल, असे आश्वासन पालकमंत्री यांनी दिले होते. चिपळूण येथील रखडलेल्या उड्डाणपुलाचे कामदेखील पुढच्या पावसापूर्वी पूर्ण असेल, असेही त्यांनी पत्रकार परिषदेत सांगिले होते. आता हे तरी आश्वासन खरे ठरणार का? हे भविष्यात पाहावे लागेल.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.