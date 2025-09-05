मालवण पंचायत समितीत पेन्शन अदालतमध्ये चर्चा
swt58.jpg
89715
मालवणः येथील पेन्शन अदालत कार्यक्रमात गटविकास अधिकारी श्याम चव्हाण यांचा सेवानिवृत्त ग्रामसेवक संवर्ग महासंघाच्या वतीने सत्कार करण्यात आला.
मालवण पंचायत समितीत
पेन्शन अदालतमध्ये चर्चा
सकाळ वृत्तसेवा
आचरा, ता. ५ः मालवण पंचायत समिती येथे आयोजित पेन्शन अदालतीत विविध संघटनांचे पदाधिकारी आणि सर्व खात्यांचे खातेप्रमुख यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी गटविकास अधिकारी श्याम चव्हाण होते.
कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला माजी गटविकास अधिकारी (कै.) बी. आर. माणगावकर यांच्या अकाली निधनाबद्दल श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली. त्यानंतर मालवण पंचायत समितीत हजर झालेले गटविकास अधिकारी चव्हाण यांचा सेवानिवृत्त ग्रामसेवक संवर्ग महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष प्रकाश राणे यांच्या हस्ते शाल, श्रीफळ आणि पुष्पगुच्छ देऊन सत्कार करण्यात आला. प्रास्ताविक हनुमंत प्रभू यांनी केले. जिल्हाध्यक्ष प्रकाश राणे, शिक्षक संघटनेचे प्रतिनिधी चौधरी आणि इतर पदाधिकाऱ्यांनी विचार मांडले.
यावेळी उपस्थित संघटनांनी अडचणी विशद केल्या. यानंतर सर्व खातेप्रमुखांनी आपल्या कार्यवाहीची माहिती दिली. काही प्रश्न प्रलंबित असल्याचे सांगून ते पुढील अदालतीपूर्वी पूर्ण करावेत, अशा सूचना गटविकास अधिकारी चव्हाण यांनी दिल्या. तसेच “आपले प्रश्न प्रलंबित राहणार नाहीत, याची खात्री देतो. प्रशासनाकडून पूर्ण सहकार्य मिळेल,” असे आश्वासनही त्यांनी दिले.
या बैठकीस प्रकाश राणे, हनुमंत प्रभू, अशोक ओटवणेकर, बाबू परुळेकर, शेलटकर, व्ही. के. जाधव, सुनील चव्हाण, पंचायत समिती अधिकारी हांडे, मंगेश गोसावी आदी उपस्थित होते.
