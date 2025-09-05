प्राथमिक शिक्षकांच्या प्रश्नांकडे वेधले लक्ष
देवगडः येथील कास्ट्राईब शिक्षक संघटनेचे राज्य अध्यक्ष आकाश तांबे यांनी प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांना निवेदन दिले.
‘कास्ट्राईब’तर्फे निवेदनः शिक्षण संचालकांची घेतली भेट
सकाळ वृत्तसेवा
देवगड, ता. ५ः राज्यातील जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षकांच्या प्रश्नांबाबत कास्ट्राईब शिक्षक संघटनेचे राज्य अध्यक्ष आकाश तांबे यांनी प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांची भेट घेऊन चर्चा केली. यावेळी श्री. तांबे यांनी त्यांना मागण्यांचे निवेदनही दिले.
कास्ट्राईब शिक्षक संघटनेचे राज्य अध्यक्ष श्री. तांबे यांनी जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षकांच्या अनेक प्रश्नांवर प्राथमिक विभागाच्या संचालकांची भेट घेऊन चर्चा केली. या बैठकीला प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांच्यासह शिक्षण उपसंचालक रमाकांत काठामोडे, श्री. तांबे, वरिष्ठ उपाध्यक्ष बाजीराव प्रज्ञावंत, संघटन सचिव राजू रणदिवे (पुणे) आदी उपस्थित होते.
याबाबत श्री. तांबे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बैठकीतील चर्चेमधून चालूवर्षी बदली झालेल्या सर्व प्राथमिक शिक्षकांना बदली झालेल्या ठिकाणी रुजू होण्यासाठी तत्काळ कार्यमुक्त आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच बदली प्रक्रिया मे महिन्यात पूर्ण व्हायला हवी होती, असे देखील त्यांनी सांगितले. प्रक्रिया उशिरा झाल्यामुळे शिक्षकांना नवीन शाळा मिळण्यास विलंब झाला. शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीला शाळा मिळायल्या हव्या होत्या. मात्र आता हा विषय चर्चेतून मार्गी लागला असल्याचे सांगण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने २०१३ पूर्वीच्या शिक्षकांना ‘टीईटी’ परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी अट घातली आहे, याविषयी चर्चा करण्यात आली. शासनाने या निर्णयावर अजून निर्णय किंवा परिपत्रक काढलेले नाही. मात्र याविषयी कास्ट्राईब शिक्षक संघटना शासनाकडे सर्वोच्च न्यायालयात फेरयाचिका दाखल करावी, अशी मागणी करणार आहे, असे श्री. तांबे यांनी सांगितले.
चौकट
केंद्रप्रमुख, उच्च श्रेणी पदे पदोन्नतीने भरणार
जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षकांच्या बदल्या २०२५ अंतर्गत ७ वा टप्पा रद्द करण्यात यावा, ही मागणी शासन स्तरावर विचाराधीन आहे. केंद्रप्रमुख, विस्तार अधिकारी, उच्च श्रेणी मुख्याध्यापक पदे पदोन्नतीने भरण्याबाबतची कार्यवाही सुरू झाली आहे, असे संचालकांनी स्पष्ट केले. तसेच विभागीय परीक्षेद्वारे केंद्रप्रमुख पदे भरण्यासाठी विद्या परिषद, पुणे यांच्या मार्फत लवकरच परीक्षा घेण्यात येईल, असे आश्वासन दिले आहे.
